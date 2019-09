Fraude en el Ejército: general (r) Oviedo declara nuevamente ante ministra Rutherford

Cuando este jueves el reloj marcó las 8 de la mañana, el general (R) Humberto Oviedo llegó a declarar ante la ministra Romy Rutherford, quien investiga dos aristas del fraude en el Ejército en las que Oviedo se encuentra involucrado.

Una de ellas es el presunto mal uso de los gastos reservados, por el que lo procesó el 30 de junio. Y la otra es por las eventuales irregularidades en la utilización de los fondos destinados a las comisiones de servicio en el extranjero, en que se indaga un posible fraude al Fisco.

Esta declaración del día de hoy se dio tras una que dijo Oviedo el pasado 28 de diciembre: “Previo a llegar a la misión hice uso de mis vacaciones, por el término de seis días, el que pedí por escrito y autorizó el estado mayor general del ejército. Viajé con mi señora en ese momento y lo hicimos con destino a Punta Cana, en República Dominicana. El viaje, me refiero a los pasajes, me parece que aparte de la estadía mía y la de mi señora, se pagó con cargo a la orden de pasaje fiscal que pagó el Ejército. Lo que sí recuerdo es que yo viajé en clase ejecutiva, que era lo que me permitía el cargo de general que detentaba a esa época”.

Tras esta cita, se abrió un nuevo flanco dentro de la indagatoria, por lo que la esposa fue llamada a prestar declaración el pasado martes. Y hoy le tocó a Oviedo.