Piñera pide a EE.UU. y China que acaben guerra comercial y muestren liderazgo

El Presidente Sebastián Piñera pidió este lunes a Estados Unidos y China que pongan fin a la "estúpida guerra arancelaria" que arrastran desde hace meses y les instó a ocupar las posiciones de liderazgo ante los retos globales que les corresponden como potencias.

"Chile va a acoger la reunión APEC en noviembre y hay asuntos que atender: esta guerra absurda y perjudicial entre dos superpotencias tiene que terminar. Señor Trump: ponga fin a esta guerra absurda y perjudicial", reiteró el Presidente durante un evento en el Foro Económico Mundial en Nueva York.

"Tenemos ciencia, tecnología, conocimiento como nunca antes. Lo que necesitamos es liderazgo, y es increíble que los dos países más poderosos del mundo en lugar de liderar estos retos estén metidos en una estúpida guerra arancelaria", declaró Piñera, que recibió aplausos.

Ante la cercanía del foro APEC de intercambio comercial y cooperación entre Asia y Pacífico, sobre el que planea el conflicto EE.UU.-China, el mandatario instó a "fortalecer las instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

"No está funcionando, no está evitando que los países tomen medidas de manera unilateral, que no es la más inteligente, y hay muchos retos", opinó.

Piñera consideró necesario "el comercio justo y libre" precisamente en un momento en el que se busca "introducir el comercio electrónico, y por eso es necesario fortalecer la OMC, que no está jugando ningún papel".

Afirmó que el comercio internacional "es bueno para todos", y lamentó que "cuando se usan prácticas proteccionistas todos sufrimos", ya que se puede proteger un sector pero a costa de desproteger otros.

En ese sentido, puso el ejemplo de Chile, que "era la colonia española más pobre en América y se ha convertido en la más desarrollada, basándose en buenas instituciones y una economía abierta, competitiva y transparente".

"Tenemos acuerdos comerciales con casi todos los países del mundo: Estados Unidos, Europa, China, India. Eso va en beneficio nuestro y también en el del otro país", defendió Piñera, quien cree que Latinoamérica tiene "una nueva oportunidad para aprovechar" el progreso de la sociedad de la información.