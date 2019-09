Directora de Greenpeace International critica premio que se ganó Piñera: "Todavía no lo merece"

El pasado lunes, el Presidente Sebastián Piñera recibió el premio "Global Citizen Award", por su contribución a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, son muchas las voces que han criticado la entrega de este galardón. La última en sumarse: Greenpeace International.

La directora ejecutiva del organismo, Jennifer Morgan señaló, en entrevista con CNN Chile, que Piñera “no merece ese premio”.

“Creo que todavía no merece ese premio, pero creo que tiene una enorme oportunidad para hacerlo. Por una parte, preparando el camino para que Chile tenga un futuro mucho más innovador y sin carbono, y por otra, convenciendo a los líderes que se unan a él en ese camino”, dijo.

“Entonces va a merecer ese premio, pero no todavía”, añadió.

"No puedes salir y pedirle al mundo que se una a ti en esta tarea gigante si no has hecho tu trabajo en casa”, para lo cual puso como ejemplo al presidente de Francia: “Ves al presidente Macron, un líder global, pero en Francia las emisiones han aumentado y en Chile también siguen aumentando, cuando necesitan ser reducidas”.

“Si él (Piñera) logra acabar con el carbón para el 2030, entonces creo que podrá tener esa credibilidad“, agregó.

Sobre el discurso que presentó Piñera ante la ONU, Morgan lo calificó como “bastante decepcionante”, debido a que "nuestra esperanza era que él presentara una declaración clara y fuerte de lo que Chile iba a hacer domésticamente. Chile necesita terminar con el carbón para 2030 y necesita cerrar estas plantas inmediatamente para proteger a las comunidades. Prometió eso hace un año y aún no hace nada”.

Respecto a que Chile aún no haya firmado el acuerdo de Escazú y los reparos que ha manifestado el Gobierno, la directora de Greenpeace señaló que “no es adecuado que no hayan firmado el acuerdo aún y creo que la atención que provee la COP es una oportunidad para hacer lo que no se ha hecho antes. Tanto en el cambio climático como en otras áreas. Esa es mi esperanza, que Chile aproveche esta oportunidad”.