Disolución del Congreso en Perú: renuncia Mercedes Aráoz, nombrada "presidenta en funciones" por el Parlamento en sustitución de Vizcarra

Mercedes Aráoz renunció este martes "irrevocablemente" a su cargo como vicepresidenta de Perú y, con él, al puesto de "presidenta en funciones" del país.

Un día antes, Aráoz juró este cargo cuando el Congreso suspendió temporalmente de su puesto al presidente, Martín Vizcarra, después de que el mandatario disolviera la Cámara.

"La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú", expuso en su carta de renuncia dirigida al presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea.

"Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", agregó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el Sr. Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República", señaló.

"Irresponsabilidad de los políticos"

"A lo largo de mi vida y carrera pública siempre he preferido la defensa de mis principios y de la legalidad antes que mis intereses personales o mi popularidad como política", aseguró Aráoz en su renuncia.

"Estoy convencida que en el Perú habemos [sic] millones de ciudadanos que queremos construir instituciones sólidas e independientes y la manera de hacerlo es defendiéndolas".

"Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional, para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por la irresponsabilidad de los políticos", concluyó.

Antes de dar a conocer esta decisión, Aráoz conversó con el programa Newshour de la BBC, donde advirtió que la delicada situación política que atraviesa su país puede derivar en un "golpe de Estado" si no se resuelve "a través de las instituciones".

¿Qué pasará ahora?

La renuncia de Aráoz da un nuevo giro a la grave crisis política que vive Perú y que agudiza el choque de poderes existente entre Congreso y gobierno.

El nuevo primer ministro peruano, Vicente Zeballos, calificó la renuncia de Aráoz de "gesto democrático" en una entrevista con Canal N recogida por el diario La República.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que esta salida pueda llevar a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, tal y como desea Vizcarra.

"Las elecciones parlamentarias ya están convocadas y no hay marcha atrás en ese sentido. [Sobre las elecciones generales] habría que ver el contexto de la carta [de Aráoz], pero no puedo precisar en este momento", dijo Zeballos.

El Congreso rechazó la semana pasada la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones generales, lo que agravó la crisis entre ambos poderes. El Congreso rechazó la semana pasada la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones generales, lo que agravó la crisis entre ambos poderes.

Vizcarra propuso el pasado mes de julio una reforma constitucional para adelantar los comicios generales a 2020 como salida a la "crisis institucional" del país, pero el Congreso rechazó su propuesta el pasado jueves.

La Constitución peruana establece que, en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir sus funciones.

Pero aunque el Parlamento suspendió este lunes a Vizcarra de sus funciones y la vicepresidenta Aráoz renunció, el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, descartó que fuera a asumir la presidencia de la República.

El presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, descartó que vaya a asumir la presidencia de Perú. El presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, descartó que vaya a asumir la presidencia de Perú.

"Al haberse cerrado el Pleno del Congreso y no dejar ingresar a los congresistas, salvo al órgano de la Comisión Permanente, no hay votos suficientes para reaccionar de cualquier forma distinta (...). No puedo asumir porque no existe el órgano del Pleno del Congreso", dijo Olaechea al canal CNN.

"Las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo y por la fuerza pueden imponerse al Legislativo. Si es que Vizcarra decide cerrarlo [el Legislativo], ha consumado el golpe de Estado, cosa que no está haciendo todavía: ha dejado un órgano [la Comisión Permanente] para que el Congreso siga", agregó.

Nuevo gabinete de ministros

Mientras tanto, el presidente Vizcarra trabajó este martes junto a Zeballos en la conformación de su nuevo gabinete de ministros para tomarles juramento a la mayor brevedad.

El anterior gabinete renunció este lunes en bloque al considerar que el Congreso le negó la cuestión de confianza solicitada por el ex primer ministro, Salvador del Solar, quien también dimitió.

Vicente Zeballos (derecha) fue nombrado este lunes como nuevo primer ministro de Perú en sustitución de Salvador del Solar (izquierda). Vicente Zeballos (derecha) fue nombrado este lunes como nuevo primer ministro de Perú en sustitución de Salvador del Solar (izquierda).

El Congreso disuelto, por su parte, aseguró en un comunicado que se mantiene "en funciones" y convocó a una sesión de la Comisión Permanente este miércoles para buscar "soluciones democráticas ante la crisis de poderes" abierta.

Asimismo, solicitó a policía y Fuerzas Armadas -que este martes realizaron un gran despliegue en el exterior del Congreso para evitar disturbios e impedir la entrada de diputados- que permitan "el normal funcionamiento del Parlamento de la República".

La policía vigiló este martes los exteriores del edificio del Congreso. La policía vigiló este martes los exteriores del edificio del Congreso.

Del mismo modo, el Congreso "saluda la disposición de parte de la OEA para ser mediadores componedores, acepta y y espera su intervención, dentro del marco democrático".

24 horas de "presidencia en funciones"

Aráoz fue nombrada este lunes por el Congreso "presidenta en funciones" de Perú, después de que la misma Cámara aprobara la suspensión del presidente Vizcarra de su cargo durante 12 meses por "incapacidad moral" tras conocer que el mandatario había ordenado la disolución del Parlamento.

Vizcarra hizo este anuncio al considerar que los parlamentarios le habían denegado una cuestión de confianza que planteó sobre la forma en que se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional, ya que el gobierno considera que dicho proceso realizado en la Cámara no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.

Vizcarra anunció este lunes la disolución del Congreso y llamó a la convocatoria de elecciones legislativas. Vizcarra anunció este lunes la disolución del Congreso y llamó a la convocatoria de elecciones legislativas.

El mandatario sostiene que su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentarias anticipadas es parte de sus facultades.

Para Aráoz la solución de esta disputa le corresponde al Tribunal Constitucional, aunque consideró que el presidente se equivocó en su anuncio de la disolución del Congreso.

"Estamos de acuerdo con las políticas de combate a la corrupción (del presidente Vizcarra), o el fortalecimiento de las instituciones. Pero no queremos que él sobrepase la Constitución diciendo que no le tenemos confianza basado en una presunción", le dijo Aráoz a la BBC.

"Nosotros le dimos nuestra confianza a sus propuestas de ley. Nosotros votamos de acuerdo con nuestra ley, de acuerdo con nuestra Constitución. Y él hizo un anuncio de disolución del Congreso basado en la presunción de que no lo hicimos", añadió.