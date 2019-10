Lavín se suma a protestas para sacar la Línea 7 del Parque Araucano pero rechaza el argumento de la llegada de la delincuencia

La manifestación que preparan para este sábado vecinos de Las Condes, quienes se niegan a la construcción de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago en el Parque Araucano, no ha dejado indiferente a nadie. El argumento de los detractores es que se destruirán áreas verdes y llegará la delincuencia.

La repercusión fue tanta, que el mismo alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, se refirió al tema. Y les encontró razón en un punto: "Si la protesta es para que la estación del Metro no esté en el Parque Araucano yo le encuentro toda la razón, sería una lástima que la estación obligue a sacar 50 árboles nativos, especialmente Quillayes, que son árboles que ya son ancianos, grandes, por tanto trasplantarlos significaba matarlos".

"Lo que la gente quiere y la ciudad necesita es preservar las áreas verdes, no estoy pidiendo que no se haga el metro, estoy pidiendo que se corra. Se lo mencioné ayer a Louis de Grange (presidente del directorio de la estatal), que se corra un poco, afuera del parque porque además, efectivamente cuando se tiene la estación al medio del parque la gente pasa por cualquier lado, se deteriora, pisa el pasto", agregó.

"Entonces -continuó- si podemos correrla más hacia la Avenida Kennedy e incluso empalmar subterráneamente por el centro comercial, eso sería mucho mejor", dijo.

Donde no comparten opinión Lavín y los manifestantes es en el argumento de la delincuencia. "Los que están diciendo 'yo no quiero metro porque significa que van a llegar tales personas y va a significar delincuencia', eso yo no lo comparto".

"El metro es importante para la ciudad, significa que personas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal que vienen a trabajar a Las Condes, que hoy día vienen en Transantiago y que podrían venir mucho mejor en el metro, son las mismas personas que los vecinos después se encuentran y que los atienden en la tienda o en el mall", afirmó.

"Obviamente que las aglomeraciones siempre producen situaciones más complicadas, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer y parte del desafío que tenemos las autoridades para controlarlo", añadió el alcalde.

Lavín sentenció que si la manifestación "es para sacar la estación del parque, cuenten conmigo y yo voy a la protesta, pero si es porque no quieren metro porque dicen que no quiere metro, eso no, el metro hace bien a la ciudad".