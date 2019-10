Departamento de Trabajo Social de la U. de Chile lamentó que ataque sufrido por estudiante "tensione nuestra comunidad educativa"

El departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile se refirió a los hechos vividos por la estudiante Polette Vega, quien denuncia haber sido expulsada de una clase por su postura política.

A través de un comunicado, desde la carrera señalaron que como departamento “reconocemos las acciones implementadas por esta casa de estudio, orientadas a fomentar la sana convivencia de su comunidad con el fin de evitar la reproducción de actos de violencia, intolerancia, discriminación, polarización y autoritarismo, fenómenos que no contribuyen a la construcción y desarrollo de un país democrático”.

"Como departamento, reiteramos que no avalamos los hechos de violencia en la que se han visto involucrados nuestros estudiantes. Y, en este marco, lamentamos que este hecho aislado tensione a nuestra comunidad educativa y al clima de convivencia entre los estudiantes", añade el comunicado.

Cabe mencionar que Polette denunció la situación ocurrida en julio pasado, cuando retornaba a una clase.

“Una compañera se paró de su puesto y me increpó, me preguntó qué estaba haciendo en la sala. Le dije que estaba en clases y ella paró la clase y dijo que se iba a ir, porque no podía estar en la sala con alguien que pensara como yo. Otra persona hizo lo mismo, y otro dijo que la que me tenía que ir de la sala era yo”, dijo la afectada en conversación con La Tercera PM.

Frente a esto, desde la facultad además señalan que ya iniciaron los procesos correspondientes para determinar responsabilidades.

Revisa la declaración completa a continuación.

