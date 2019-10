Gobierno cuestiona evasiones masivas de estudiantes en el Metro: "No aumentó la tarifa para ellos"

En los últimos días, los estudiantes han protagonizado diversas manifestaciones en las estaciones de Metro, evadiendo el pasaje a modo de protesta por el alza en los precios del transporte público.

Las mismas han quedado registradas a través de diversos videos en redes sociales, imágenes que llegaron a la ministra del Transporte, Gloria Hutt, quien condenó estos llamados a evadir el pasaje.

"Usar la violencia para manifestarse es algo que no respaldamos, no entendemos", dijo, para agregar sobre las alzas en el pasaje que "no tengo facultades para intervenir en ese caso, más que hacer el llamado a respetar lo que con tanto esfuerzo estamos tratando de mejorar".

"Me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el transporte publico, se atente contra él, más aun en el caso de los escolares que no tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos", puntualizó.

Este mismo argumento fue compartido por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla: "Me llama la atención que el pasaje de metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma".

“Lo hemos dicho siempre que el diálogo y la conversación son la forma correcta de poder expresar diferencias sobre materias específicas. No lo comparto”, insistió.

“Creo que muchas veces estas funas van asociadas a agresiones donde se ve afectada la integridad de los guardias y también la seguridad de las propias estaciones de metro”, sentenció.