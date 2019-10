Piñera opta por lo simple tras cuestionamientos de Desbordes: “Yo no presto atención a las críticas cuando se hacen a través de los medios"

“¿Qué es lo que le afecta más a la gente en la calle? Es la delincuencia o la integración? (…) Tenemos prioridades distintas, el Presidente de la República no es un cabro chico, es un hombre grande que toma sus decisiones, él tiene prioridades que son esas y yo no estoy de acuerdo con él en ese punto y no me gusta que nos traten de díscolos". Esa frase del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, golpeó duro a La Moneda.

Tanto, que el mismo Mandatario tuvo que salir a responder al timonel de la colectividad oficialista, quien en reiteradas ocasiones criticó al Gobierno. Esta vez, lo hizo en una entrevista en radio Cooperativa, donde aseguró que “la gente siente que no estamos cumpliendo lo que hemos prometido”, por lo que Piñera usó eso para bajarle el perfil a los cuestionamientos.

“Yo no presto atención a las críticas cuando se hacen (a través) los medios de comunicación. Sí presto mucha atención a las críticas constructivas cuando se hacen en forma directa y créame que lo primero que hicimos en nuestro gobierno fue llamar a una mesa contra la delincuencia”, dijo durante una actividad en La Moneda donde recibió a los padres del bebé que murió en La Pintana debido a una "bala loca".

“Yo quiero pedirles a todos que hagamos críticas, pero hagamos críticas constructivas. Lo que mejor le puede ocurrir a la delincuencia es que los que tenemos que luchar contra ellos nos dividamos. Por eso yo les digo a los que quieren hacer críticas que las hagan, pero con fundamento, con propuestas, críticas constructivas”, sentenció.