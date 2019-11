Briones defiende acuerdo tributario y emplaza a los "súper ricos": "Tienen el convencimiento de que son clase media"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones anunció que firmaron con senadores de oposición y del oficialismo, un protocolo de acuerdo en materia tributaria, donde se incluye el cobro de una sobretasa a viviendas con un avalúo fiscal de $400 millones.

En entrevista con radio ADN, el ministro explicó este acuerdo, indicando que considera a personas naturales y jurídicas, y se consolida en un mismo rut.

Briones también tuvo palabras para los detractores de esta iniciativa, quienes indican que este impuesto afectará a la clase media y no solamente a los "súper ricos": "Aquí se ha especulado mucho y hubo mucho ruido durante la semana de que esto era un impuestazo a la clase media. Se habló sin siquiera conocer el tramo y las tasas. Aquí quiero ser enfático, quiero que los chilenos lo entendamos perfectamente bien: cuando hablamos de un activo inmobiliario de avalúo fiscal de $400 millones, estamos hablando de una propiedad comercial de $800 millones".

"¿Alguien realmente quiere decir que esa es una persona de clase media? Una persona de clase media en nuestro país es una persona que tiene un ingreso de $1,5 millones o $2 millones ¿Una persona con ese ingreso puede tener una propiedad así?", preguntó.

"Seamos serios en esta materia. A mí me sorprende la disonancia que hay en este plano. El sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media, y creo que ese es parte del problema que tenemos", recalcó.

En ese sentido, agregó, "esas propiedades que estamos apostando forman parte del 1% de propiedades de mayor avalúo y forman sin duda parte de las personas que están en el 1% o 0,1% más rico de este país. Entonces, creo que es bien importante hablar con seriedad, con los números".

"La gente sabe que una casa de $800 millones no es de clase media. La gente no es tonta. Basta de jugar con las personas, basta de pasar mensajes errados. Hay que tomar consciencia de lo que uno es. La gente que tiene esta casa tiene que saber que no es de clase media", concluyó.

Facturación de empresas ha caído

El ministro Briones también hizo un análisis comercial de la situación en el país tras el estallido social.

Al respecto, dijo que en los primeros 15 días, la facturación, que representa las ventas de las empresas, han caído 45%, lo que hace evidente el negativo impacto de lo que está ocurriendo con el país funcionando a media máquina.

Advirtió que el escenario más complejo es el flanco institucional por lo que "es fundamental que la clase política vuelva a generar acuerdos y dejemos la pelea chica".