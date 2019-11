La autocrítica de Rubilar a tres semanas del estallido social: "Llegamos tarde, esa es la realidad"

Este viernes se cumplen exactamente tres semanas del inicio del estallido social en el país. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, hizo un balance de la crisis y realizando una autocrítica: "llegamos tarde. Hay un sinnúmero de errores en esto, esa es la realidad".

En entrevista con CNN Chile, Rubilar también habló sobre la decisión del Presidente Sebastián Piñera de sacar a los militares a la calle, donde señaló que "la declaración de estado de emergencia fue una decisión super difícil, muy difícil, y esa decisión fue literalmente porque no nos quedó otra, de verdad que tratamos de recuperar el orden público y la seguridad con Carabineros y policía y no pudimos".

Agregó que "están las imágenes de un nivel de destrucción y violencia que no habíamos visto nunca. En ese contexto el Presidente, y yo lo destaco siempre porque estuve ahí, fue muy categórico en señalar que había que tener un respeto irrestricto en los derechos humanos".

"Todas las señales se dieron, quizás no se comunicaron pero se dieron(...) Creo que hubo un congelamiento comunicacional durante varios días que tuvo que ver con el shock, con el impacto de lo que el Gobierno estaba mirando. Y una oposición que tampoco supo reaccionar, todos estuvimos bien al debe ahí", indicó.

Posteriormente reafirmó la postura mostrada por Piñera, sobre la defensa de los DD.HH.: "no hubo otro mandato, por eso siempre somos tan categóricos en decir que violaciones sistemáticas a los DD.HH. aquí no hay, porque no hubo nunca otro mandato que no fuera respetar los DD.HH.".

Por eso, según Rubilar, Carabineros tiene que ser más profesional, "porque parte de los que vemos en el informe del INDH puede tener que ver con falta de modernización de nuestras policías, falta de malla curricular en materia de derechos humanos y mejor formación, puede tener que ver con falta de especialización del trabajo que tienen que hacer, de revisión de protocolos".

Para la ministra es importante señalar que aspiran a que la justicia determine en cada denuncia si existió algún delito, se determine qué fue lo que pasó y que "si amerita el responsable tenga su sanción".

"Nos duelen todas las víctimas, en las circunstancias que se hayan dado, y en eso no nos perdemos un minuto", sentenció.