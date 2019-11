Senador Huenchumilla por crisis en Chile: "Espero que el Presidente esté a la altura de los tiempos"

El senador Huenchumilla lamentó que el Ejecutivo no haga un correcto diagnóstico de la situación. “¿Tenemos crisis porque hay violencia, o hay violencia porque hay una crisis? Hasta el momento el gobierno está tratando los síntomas y está hablando de orden público, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas (…) lo que tenemos en Chile no es exactamente un problema de orden público, eso es el síntoma”.

“En nuestro país, hay una profunda rabia de la gente en contra de la sociedad que hemos creado. De las desigualdades, de los abusos, de la corrupción (…) tenemos que ir a resolver las causas profundas de esta crisis que es esta sociedad desigual. El modelo económico y social (…) que hoy día explotó”, comentó el parlamentario.

Asimismo, Huenchumilla indicó que “mientras no entremos al fondo del problema, la gente no va a estar tranquila, porque hoy día este país se sinceró en su desnudez, en sus carencias, en sus miserias, en sus desigualdades, en su clasismo (…) esa es la responsabilidad que tenemos que tener los políticos”.

Responsabilidades

Además, el senador DC apuntó también a las responsabilidades que detonaron la crisis y explicó que existe la “responsabilidad en primer lugar los políticos: tenemos que hacer un mea culpa por el país que construimos. Aquí tiene una responsabilidad primera el gobierno, porque él conduce el estado. Aquí tienen responsabilidad los grupos económicos (…) ellos, con este sistema han ganado toda la plata que han querido, y la gente siente que con esa plata suya, de sus cotizaciones, algunos se dedican a hacer negocios”.

“Los grupos económicos tienen que entender, que no pueden seguir simplemente haciéndose ricos a costa de las desigualdades y del sufrimiento de la gente que se manifestó en esta rabia profunda”, agregó.

Soluciones

Huenchumilla recalcó la necesidad de acuerdos políticos profundos. “Tenemos que sincerar esta situación, entender que ojalá pueda haber un acuerdo más allá de lo constitucional (…) tenemos que tener un acuerdo de qué va a pasar con las AFP, que va a pasar con la salud, qué va a pasar con la educación”.

“Espero que el presidente esté a la altura de los tiempos (…) que llame a un gran acuerdo nacional, pero en torno a estas cosas, no en torno simplemente a cuestiones de Carabineros y de orden público; que también lo vamos a tratar, pero mientras no entremos a lo otro, vamos a estar en una situación de no resolver”, afirmó.