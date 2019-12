Exarzobispo Cox acusa demencia senil para no presentarse a audiencia donde se encontrará con denunciantes de abuso sexual

Para el 19 de diciembre está fijada una audiencia en Santiago en donde los denunciantes de los sacerdotes Francisco José Cox, Hernán Godoy y Abel Soto se reencontrarían nuevamente con el exarzobispo de La Serena, el que los abusó cuando eran menores.

Sin embargo, según el abogado defensor de Cox, el sacerdote no se presentará a la reunión debido a que no está en condiciones mentales de enfrentar un trámite penal. De acuerdo al diario El Día, acusó demencia senil.

Godoy, tras enterarse de esto, dijo que si no se presenta a la audiencia sentaría un mal precedente para el resto del proceso.

“Es normal que la defensa recurra a todos los artilugios para que él no vaya a la audiencia. Será su estrategia, porque no le queda de otra, el abogado está defendiendo lo indefendible y a algo se tiene que aferrar”, señala.

“Pero me preocupa, me preocupa profundamente y me da miedo que se lo saque todo por demencia senil, por enfermedad. Si no asiste a esta audiencia sería un muy mal precedente para lo que viene”, manifestó Godoy.

No obstante, el denunciante no da crédito al deterioro mental de Francisco José Cox. “Tengo mucho respeto con las personas de edad y sé que sufren enfermedades, pero no creo que sea el caso. No creo que se haya olvidado de todo, que haya perdido la conciencia. Vimos cuando fue abordado en Alemania que respondió lúcidamente. Sabía que se trataba de la televisión y dijo que no hablaría con los medios”, sostiene el denunciante.

Debido a esto, si no recuerda cosas, “durante el mismo careo puede ir recordando. Yo sé que si me ve no se va a acordar, pero sí va a recordar los hechos, recordará cómo me decían en ese tiempo. Hay que llevarlo a esos momentos, pero lo que no puede pasar es que no se presente”, insistió.