Partido Comunes evalúa su continuidad en el acuerdo constituyente y pide levantar una nueva mesa técnica

El Partido Comunes, integrante del Frente Amplio, puso en duda su permanencia en el acuerdo constituyente, y exigió levantar una nueva mesa técnica.

La tienda de las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas envió una carta a los titulares de los partidos de oposición, donde realiza una fuerte autocrítica luego que la comisión técnica formada por los partidos no llegó a acuerdos para asegurar escaños reservados para pueblos originarios, paridad de género e igualdad de condiciones para los independientes.

Estos tres puntos se consideran fundamentales, por lo que convoca a levantar una nueva mesa técnica que elabore un proyecto de ley donde se encuentren integrados, señala la colectividad.

“Estamos evaluando el acuerdo porque así cómo está es difícil mantenerse. Creemos que al menos los partidos del FA debemos actuar unidos en esto, tomar una decisión responsable, pero sin ansiedad para no cometer errores nuevamente. Desde Comunes creemos que es difícil apoyar un acuerdo que no dé garantías a los independientes y pueblos originarios y no asegure paridad de género. Menos si no existe un acuerdo concreto y público de los parados de oposición para empujar estos temas”, señaló el secretario general de Comunes, Jorge Ramírez.

El dirigente añadió que “la nueva Constitución tiene que tener legitimidad desde su origen y para eso debe asegurar una verdadera participación y representatividad de la realidad de Chile”.