Diputados Hirsch (PH) y Barros (UDI) irán a la comisión de Ética tras protagonizar confuso y violento incidente durante votación en la Sala

Este pasado miércoles, y mientras se votaba el proyecto de reajuste al sector público que había presentado el Gobierno, los diputados Tomás Hirsch (PH) y Ramón Barros (UDI) protagonizaron un confuso episodio de violencia al interior de la Sala.

Tras rechazar el proyecto, el diputado Hirsch se paseó por la Sala aplaudiendo y el diputado Barros se acercó a él para decirle que se detuviera. Tras sostener un intercambio de palabras, el gremialista lo empujó, teniendo que ser ambos separados por otros legisladores.

Hirsch, en su versión de los hechos y tras anunciar que recurrirá a la comisión de Ética, dijo que el diputado Barros "sin mediar palabra, sin yo decirle absolutamente nada, sin siquiera mirarlo porque estaba mirando hacia otro lado, me empieza a empujar", agregando que "me empujó y me pegó un combo".

"Esto no es una cuestión personal, no es que me pida disculpas a mí, yo no quedo resentido ni mucho menos, esto tiene que ver con el comportamiento de los diputados y diputadas dentro de la Sala. Este es el tipo de papelones que hacen que efectivamente cada vez haya menos credibilidad respecto de este Parlamento, esto es lo que se llama 'dar jugo' como dicen los jóvenes", dijo el diputado Hirsh quien agregó que no descarta presentar acciones en Fiscalía si es que se comprueba una agresión al revisar los videos.

En tanto, Barros descartó haberle pegado. Según él, Hirsh estaba "incitando a las tribunas a decirle a asesinos y ladrones a los ministros de Estado que estaban presentes (Iganacio Briones y Felipe Ward). Yo me acerqué para decirle que eso no me parecía y el en el video queda claramente establecido que me sigue, mientras yo voy en retirada, insultándome".

"Él está faltando a la verdad, abiertamente faltando a la verdad. Mi impresión es que él está un poquito bajo en rating frente a lo que ha sido (diputado) Florcita Motuda (Alarcón) vestido de Batman o la diputada Pamela Jiles hoy entrando encapuchada, y quiere tener su propio show al igual que Neymar y sus volteretas permanentes", aseguró.

En ese sentido, según dijo, fue él quien recibió "garabatos de grueso calibre" de parte de Hirsch y para demostrarlo pedirá los audios del registro para que sea la comisión de Ética la que determine lo ocurrido.