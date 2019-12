Intendente Guevara endurece discurso: anuncia "tolerancia 0" con las manifestaciones no autorizadas

En la antesala de la manifestación del pasado viernes en Plaza Italia, la que incluyó un concierto, en un escenario móvil, de Inti Illimani y Los Bunkers, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, había dicho que el evento no tenía autorización, por lo que no podrían resguardar la seguridad de los presentes. El espectáculo se realizó igual, pero Guevara no olvidó el hecho.

Incluso endureció su postura, ya que ahora aseguró que tendrán "tolerancia 0" con las manifestaciones que no estén autorizadas en la capital.

Esto ocurrirá en los "bienes nacionales de uso público".

De esta manera, añadió que no permitirán que “unos pocos entorpezcan el funcionamiento de la ciudad para la inmensa mayoría”.

Además, indicó que quienes quieran realizar manifestaciones, deberán coordinarse con la Intendencia Metropolitana para solicitar autorización y “hacerse responsable”.