Mario Desbordes tras "congelamiento" de la UDI en Chile Vamos: "Es incomprensible. Me imagino que hay algo más detrás"

Al gremialismo no le gustó para nada lo ocurrido esta semana en la Cámara de Diputados. Y es que luego de que se aprobara -con apoyo de Renovación Nacional y de Evópoli- la paridad de género, los cupos para independientes y los escaños para pueblos originarios para el proceso constituyente, la Unión Demócrata Independiente anunció que "congelaría" su participación en Chile Vamos.

Ante esto, y a los dichos de la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo que no es más que un “conflicto artificial” que la propia UDI deberá ver cómo resolver.

"Es incomprensible, yo me imagino que hay algo más detrás, porque el que un inciso provoque el quiebre de la coalición, cuando ni siquiera estamos entregándole un solo escaño a la izquierda, evidentemente no justifica la reacción de la UDI. Yo no la logro comprender, la lamento absolutamente. Creo que es la reacción a alguna otra cosa", dijo Desbordes al diario La Tercera.

Recordemos que van Rysselberghe, tras anunciar la suspensión de la participación del partido en Chile Vamos, señaló además que van a evaluar "si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos y donde no se actúa como coalición".

"Lo primero, se miente cuando se dice que se vulneró el acuerdo", respondió Desbordes, quien aseguró al matutino que nunca hubo un acuerdo de no presentar la corrección para la paridad de género.

"Solo se habló de eso en materia de pueblos originarios para los escaños garantizados. Esta es una forma de hacer política, muy noventera, lamentable, triste, que pretende dañar a los socios de pacto con cosas falsas. No hemos incumplido, al revés, hemos cumplido 100% el acuerdo", añadió.

A juicio del presidente de RN, decir que tampoco se podían agregar cosas nuevas se cae por sí solo, "porque todo lo demás fue aprobado por unanimidad de todo Chile Vamos: los independientes, escaños garantizados para pueblos originarios y el primer inciso del artículo que habla de la paridad de género".

"Es ridículo sostener que no podíamos agregarle nada, porque además la propia senadora ha dicho que quiere seguir insistiendo en las listas cerradas, lo que está fuera del acuerdo", comentó Desbordes.

El factor Chadwick

Cabe mencionar que uno de los temas más controvertidos -y en los que no se pudo llegar a acuerdo con la oposición justamente por rechazo de la UDI- fue respecto de los escaños reservados. Ante este tema no se logró un acuerdo institucional, sin embargo, la UDI terminó aprobando posteriormente la medida.

Frente a esto, Desbordes se preocupa de su partido y dice que cumplieron, "aprobamos el acuerdo en general, rechazamos las indicaciones antes de que se cerrara el acuerdo completo y agregamos lo que habíamos dicho públicamente".

¿Por qué se sumó la UDI? -se pregunta- "No lo sé", responde, "pero bienvenido, es un buen gesto".

"La verdad es que esto es un mal cierre de año, lo lamento muchísimo y espero que la UDI recapacite, porque está en una actitud de caminar sola a un callejón sin salida", remató Desbordes preguntando además "¿qué puede justificar el ataque al ministro del Interior, a quien está pasando las apreturas más grandes en el tema del orden público, en el peor momento que estamos pasando como gobierno en estos dos años?"

"La UDI tenía la expectativa de quedarse con ese ministerio (el del Interior). Si eso es lo que está provocando esto, sería gravísimo que por un tema de cuoteo de partidos estén provocando todo este lío", concluyó.