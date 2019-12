Rubilar respalda dichos de Piñera afirmando que ha visto "cuatro o cinco videos que son de otro país"

La vocera del Gobierno, Karla Rubilar respaldó los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien en una entrevista con CNN, dijo que los videos de abuso policial cometidos durante el estallido social eran "falsos", ya que son grabados fuera de Chile o son tergiversados.

Al respecto, dijo, en declaraciones con radio Bío Bío, que "esa entrevista efectivamente (…) comenta de que hay algunas noticias falsas, algunas fake news a través de redes y de medios de comunicación”.

Posteriormente intenta explicar lo que dijo Piñera: "lo que se interpreta de esa parte, de esa entrevista, es que no reconociera que las violaciones y los videos que hemos visto, como dijo el director del INDH (…), fueran de acá, y sí son, la inmensa mayoría son de acá”.

Asimismo, explica que en la entrevista con CNN “el Presidente reconoce y dice que en este país hay abusos, excesos o violencia policial, hubo vulneración a los derechos humanos, que no va haber impunidad en este país”.

En ese sentido, Rubilar afirmó que efectivamente “hay videos, y es real, en una cantidad que no es proporcional a lo que sí hemos visto acá” y que no tiene “el número exacto, pero existen y los he visto, que son de violencia policial de Colombia…”

Consultada sobre los que sí ha visto, la vocera detalló que “he visto como cuatro o cinco videos que son de otro país (…) son de otros contextos y que se han mostrado aquí como si fueran acá en Chile, eso sí lo he visto y existen, los hemos visto en redes sociales”.

No solo son videos falsos los que indica Rubilar, sino que hay otros que son descontextualizados, ya que “son videos de situaciones en Chile, pero no en el contexto de estos sesenta y tantos días, sino que en contextos, por ejemplo, de las movilizaciones del 2011, de movilizaciones del 2015, y que se han mostrado como que hubiesen sido en estos tiempos”.

“Yo creo que también es justo decir, que las denuncias y los videos que se han visto, la mayoría sí son de vulneraciones durante estos días, estos meses, y que están siendo investigados y sancionados”, sentenció.