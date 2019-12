Ministro Walker y sus derechos de agua: "Los tengo para regar los manzanos que he plantado en los últimos 20 años de mi vida"

El ministro de Agricultura, Antonio Walker habló sobre la "megasequía" que está enfrentando Chile, además de hacer un llamado a cuidar el agua.

"Vamos a tener un año durísimo en cuanto a asegurar el agua para la temporada de riego de la agricultura. La agricultura ocupa el 75% del agua, está en riesgo en muchas regiones agrícolas de Chile", declaró en entrevista con T13.

En ese sentido, el ministro señaló que "lo primero que hacemos es un llamado al cuidado, a la administración, a la gestión del agua, a ahorrar agua. Nosotros tenemos niveles de consumo de agua en una ciudad muchos mayores a los estándares europeos, entonces tenemos que ir hacia un nuevo trato con el agua, porque el agua antes era un bien abundante, hoy día es un bien escaso".

"La población creció, la agricultura creció, la economía creció, demandamos mucha más agua y tenemos un déficit de precipitaciones en los últimos 15 años. Entonces, ya no nos podemos duchar en el tiempo que lo hacíamos antes, ya no podemos lavar los platos sin tener el tapón puesto, ya no podemos regar el jardín si no es en la noche. Tenemos que tener un nuevo trato, cuidado con el agua, lo primero es un llamado ahorrar agua", agregó.

Como segunda medida, aseguró que hay que tecnificar el riego de la agricultura chilena, "acelerar ese proceso, hemos inyectado 42 mil millones de pesos para tecnificar el riego de la agricultura".

Walker explicó su importancia y señaló que "cuando usted pone riego por goteo ocupa la mitad del agua que el riego por tendido, y por eso el tecnificar la agricultura, al tecnificar uno la agricultura, deja agua disponible para el vecino, para mantener un caudal ecológico en los ríos, etc.".

"Después viene todo lo que es infiltración de acuíferos, la priorización de estos 26 embalses, como me dijo una señora el otro día en Coquimbo: ‘Hay que mirar el mar'. Porque la desalinización es un tema que viene, necesitamos desaladoras multipropósito que sirvan para consumo humano, para la minería, también para la agricultura y el rehúso de las aguas grises o de las aguas servidas".

Respecto a la idea de racionar el agua, el ministro afirmó: "Vamos a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible para que no haya racionamiento, pero no lo podemos descartar".

En la entrevista, Antonio Walker también se refirió a las acusaciones sobre los derechos de agua en su contra, como la del secretario general de Modatima, Rodrigo Mundaca, quien aseguró que secretario de Estado posee más de 29 mil litros por segundo.

Al respecto, Walker dijo que "he visto muchos mitos y desgraciadamente muchas falsedades, por ejemplo que yo poseo 29 mil litros de agua por segundo en el año más seco de la historia de Chile".

Aunque posteriormente aclaró que "los derechos de agua que yo tengo son para regar los manzanos que he plantado en los últimos 20 años de mi vida".



Video vía Twitter: @T13