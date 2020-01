Partido Progresista insiste en renuncia de Rozas y suma a Bassaletti tras incidentes última jornada de protestas 

Nuevas críticas suma Carabineros tras la jornada de protestas de ayer viernes. A través de denuncias en redes sociales, se dio cuenta que el carro lanza aguas de la institución estaba lanzando un líquido de color amarillo, que tuvo graves consecuencias en la población que se manifestaba, con vómitos inmediatos y fuertes quemaduras en la piel. A lo anterior, se sumó un incidente provocado en las faldas del cerro Santa Lucía, que también fue publicado en redes sociales, donde un grupo de personas secuestró de manera violenta en un auto sin placa patente a un joven que se encontraba en el lugar.

El viral encontró respuestas en la institución, que se adjudicó el incidente señalando que se trataban de policías de civil que realizaron una detención del joven que supuestamente portaba elementos incendiarios.

Esta respuesta no dejó indiferentes a los actores políticos. En ese sentido, el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, indicó que “lo de Carabineros está cruzando todos los límites aceptables en un estado democrático. Carabineros ha abandonado su función de controlar el orden y la seguridad de las personas. Ya su preocupación no es la dirección del tránsito, su preocupación no es el combate del delito, la protección de las comunidades, ya no hacen rondas preventivas, hoy día la prioridad de Carabineros es la represión, son los montajes, son las detenciones ilegales”.

El presidente del progresismo señaló a su vez que, con las denuncias hechas en redes ayer, “estamos volviendo a los peores tiempos de la dictadura de Pinochet. Esto debe terminar de una vez por todas, la agenda criminal y represiva de Piñera y del ministro Blumel debe terminar”.

Por ello, arremetió, “las y los progresistas exigimos la renuncia inmediata del general Rozas, la renuncia inmediata del general de zona, Enrique Bassaletti, y también exigimos la más profunda revisión e intervención de Carabineros de Chile, para aplicar una reforma profunda a sus métodos de control de seguridad y orden en nuestro país”.

Cabe recordar que Camilo Lagos hace jornadas anteriores recibió un disparo de perdigón en su pierna, lo que motivó a que la colectividad exigiera la renuncia del general Mario Rozas.