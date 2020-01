Nicolás Jarry dice que es inocente y que apelará a sanción de la ITF tras ser suspendido por doping positivo

Una dura noticia recibió el tenista nacional Nicolás Jarry, ya que estará suspendido de forma temporal por doping positivo, tras una notificación de la Federación Internacional de Tenis.

La prueba que falló Jarry la hizo en la pasada Copa Davis, la que se disputó en España el 19 de noviembre. Allí analizaron la prueba, la que arrojó Ligandrol y Stanozolol, sustancias prohibidas para la actividad.

La sanción fue notificada el pasado 4 de enero. Y desde ahora, comienza a regir para cualquier efecto.

Tras publicarse la sanción, el tenista emitió un comunicado diciendo que “este es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida".

"En noviembre pasado, mientras jugaba la Copa Davis para Chile, me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo se detectaron dos sustancias prohibidas. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que equivalen a una trillonésima parte de un gramo, niveles tan bajos que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejorar mi rendimiento", explicó.

Jarry pasa a aclarar que "nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista y, de hecho, me opongo completamente al dopaje. Por lo tanto, estos próximos días y semanas dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias, para que mi equipo legal y yo, podamos aclarar de forma rotunda esta situación".

"La noticia ha sido una sorpresa absoluta para mí y a mis seres queridos, y lo que quiero, además de demostrar mi inocencia (de lo cual no tengo ninguna duda al respecto), es usar en el futuro lo que me está sucediendo como ejemplo para todos los atletas jóvenes, de modo que casos como este nunca vuelvan a suceder. Digo esto porque parece un caso de contaminación cruzada de unas multivitaminas fabricadas en Brasil, que mi médico me recomendó tomar, ya que tenían la garantía de no llevar sustancias prohibidas", sentencia.

Jarry informa que colaborará con la ITF para demostrar su inocencia y apelar a la sanción que lo mantendrá alejado de las canchas por hasta dos años.