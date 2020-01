Mañalich desmiente a Seremi de Salud del Biobío pero no descarta que coronavirus pueda llegar a Chile a través de encomiendas

El coronavirus tiene en vilo a todo el mundo. Incluido a los chilenos, quienes temen que el virus que comenzó en China llegue al país. Para llamar a la calma, el ministro de Salud, Jaime Mañalich desmintió una información sobre la epidemia.

El secretario de Estado cuestionó una respuesta de la Seremi de Salud del Biobío, quienes habían expresado que las encomiendas provenientes de AliExpress y otras plataformas chinas podrían transmitir el coronavirus a Chile.

"Nuestra Unidad de Epidemiología nos indica que no hay problema con las encomiendas, debido a que el coronavirus necesita un huésped vivo para poder sobrevivir e infectar", dijeron.

Ahí Mañalich dijo que esto era una "fake news", descartando esta posibilidad a través de su cuenta de Twitter: "respecto a la información que circula en redes, mediante la cual se señala que las encomiendas llegadas de China no transmiten el virus 2019 nCoV, no es información oficial del Ministerio de Salud".

Con esta respuesta, desmintió lo dicho por la Seremi de Salud, pero dejó abierta la puerta a que el virus pueda llegar a través de ese mecanismo. Algo que reafirmó la misma Seremi: "es improbable, pero como señala el ministro, en virtud de que este es un virus en estudio, la información de la OMS no nos permite aún afirmar que no haya riesgo de transmisión en objetos inanimados, no existiendo información comprobada en el brote actual que permita descartarlo".

"Esto NO es información oficial del Ministerio de Salud. Ruego aclarar. Aunque es poco probable que un Corona Virus se trasmita a través de objetos inanimados, no hay información comprobada respecto al actual brote que permita descartarlo", sentenció el ministro.