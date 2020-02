Dólar vuelva subir en Chile en medio de la incertidumbre global por el coronavirus

Nuevo día, nueva jornada de un alza del dólar en Chile. Como casi toda esta semana, en especial este jueves, la divisa norteamericana abrió en niveles sobre los $800.

En concreto, en la apertura del mercado interbancario local, se instaló en niveles de $ 811,92, representando un salto de $ 4,78 (0,59%) en relación a la jornada de ayer y su nivel más alto desde la intervención del Banco Central.

La incertidumbre que rodea el coronavirus en China ha influido en esta alza, ya que es el mayor socio comercial de Chile y principal consumidor de cobre del mundo. Pero debido a la epidemia, no han detenido este consumo. De hecho, el metal rojo se aleja cada vez más de los US$ 2,60 por libra, una barrera que hasta por lo menos el inicio de esta semana, los operadores habían identificado como contención para que el dólar no cruzara los $ 800.

“El cobre llego a caer hasta US$ 2,55 en la jornada. Como el dolar ya superó los $800 ese factor psicológico ya se superó, así que empezará a consolidar ese valor y se abre la incertidumbre de hasta dónde puede llegar”, dijo un analista del mercado forex local a Pulso.

“Si continua subiendo, puede alcanzar $816. En cambio, si corrige un poco caería hasta $805”, agregó.

Este problema del coronavirus y el dólar no afecta solo a Chile, sino que a todas las monedas del mundo. Ayer se ubicó en su nivel más alto desde abril de 2017 frente a una canasta de seis monedas, entre ellas el euro, pero a esta hora anota un leve retroceso de 0,18%.