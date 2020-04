Oposición critica eventual nueva postergación del Plebiscito tras dichos de Blumel

El ministro del Interior Gonzalo Blumel se mostró abierto a "racionalizar" el cronograma electoral. Esto dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, debido al Covid-19, principalmente por el número de personas que se aglomerarían en locales de votación. Con esto, el ministro deslizó la posibilidad de reprogramar el Plebiscito fijado para octubre, el que originalmente estaba pensado para hoy domingo 26 de abril.

La oposición reaccionó a los dichos y postura del Gobierno, rechazando las declaraciones del ministro del Interior. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, calificó de "paradójico" que el Gobierno llame a la normalidad, pero que pretenda postergar el Plebiscito.

"Me parece paradójico que el Gobierno mientras quiere apurar el retorno a clases, la reapertura de los malls, el retorno de los funcionarios públicos, esta nueva normalidad que lo quiere empezar en mayo simultáneamente esté planteando postergar un plebiscito que es en el mes de octubre, creo que eso es adelantar esa discusión", argumentó el parlamentario según consigna Radio Cooperativa.

"Nosotros creemos que las discusiones se deben ir tomando de acuerdo con la evolución de la pandemia y así como no somos partidarios de anticipar la vuelta a clases y la reapertura de los malls, creo que tampoco es oportuno discutir hoy el aplazamiento del plebiscito de octubre", añadió el diputado.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que se trata de un error instaurar la duda de su realización anticipadamente.

"A mí me parece una señal equívoca la del ministro Blumel, no me parece oportuno crear ya alguna duda sobre la realización del plebiscito el 25 de octubre, y eso por una razón muy simple, el Gobierno está llamando a que gradualmente vayamos hacia una nueva normalidad", comentó.

Para Heraldo Muñoz es evidente que si las cosas van por buen camino la situación del 25 de octubre no debe estar cuestionada desde ningún punto de vista "porque si es que estamos disponibles para una nueva normalidad, tenemos que estar disponibles para realizar el Plebiscito", agregó.

Desde el Partido Socialista el senador José Miguel Insulza dijo a la radio que las declaraciones del minsitro fueron "innecesarias" y pidió que después de situaciones como estas no digan que la oposición es la que arma problemas políticos.

"Esto es un error, no veo a qué corresponde. Espero que después no se diga que la oposición es la que crea problemas políticos y arma líos, porque esto es completamente innecesario... yo no entiendo por qué lo hace (Blumel), no me parece prudente", fustigó Insulza.

Cabe mencionar que las palabras de Blumel fueron referidas más tarde por la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien aseguró que el Gobierno no tiene la intención de volver a postergar el Plebiscito pero no descartó que, dependiendo de la evolución de la pandemia en el país, eso puede ocurrir.