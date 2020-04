El duro llamado del intendente Martínez para que no viajen a Valparaíso: "Quien no entienda por la razón, entenderá por la fuerza"

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, pidió a las personas no viajar a esta región durante el fin de semana largo, señalando que "quien no entiende por la razón, entenderá por a fuerza".

La autoridad realizó este duro emplazamiento luego que se entrega un nuevo balance de la pandemia en la zona, donde se reportaron dos fallecidos, consignó Biobío.

El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, dijo que hay 526 personas contagiadas con coronavirus y 162 funcionarios de la salud que se encuentran realizando cuarentena.

Las dos personas fallecidas son una mujer de 43 años de Viña del Mar que murió en su casa y tenía una enfermedad de base. La otra víctima es un hombre de 68 años que se encontraba internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Por otra parte, se fiscalizó a 36.257 personas en 19 puntos de control. En ese sentido, el intendente Martínez llamó a los ciudadanos a permanecer en sus casas y que si no lo hacen por la razón, lo harán por la fuerza.

"El llamado es a quedarse en sus casas. Quien no entienda por la razón, entenderá por la fuerza (...) nuestros hospitales están diseñados para la población que tenemos, no para una población flotante. No vengan, porque lo van a pasar muy mal", dijo la autoridad regional.