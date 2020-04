Senado despachó fórmula de dieta parlamentaria que no incluye rebaja transitoria de 50%

Este jueves, la Sala del Senado respaldó la propuesta de la Comisión de Constitución referente a la rebaja de la dieta parlamentaria y los sueldos más altos del Estado.

La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor, ninguno en contra y una abstención de Juan Ignacio Latorre (RD). No se ingresaron nuevas indicaciones ni peticiones de votar por separado, consignó Cooperativa.

El proyecto, despachado por el Senado, establece que 30 días después de la promulgación de la reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública será el órgano encargado de definir la rebaja transitoria.

Por otra parte, la dieta permanente se establecerá por medio de una comisión que estará conformada por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o ex subcontralor, un ex presidente o presidenta de la Cámara o el Senado, y un ex director del Servicio Civil.

Ahora, el proyecto tiene que ser por la Cámara de Diputados. Si se rechaza, será un comisión mixta la encargada de resolver las diferencias entre ambas corporaciones.