Canadá no rescatará a empresas afectadas por el Covid-19 si es que están registradas en paraísos fiscales

Canadá se sumó a la tendencia iniciada por países europeos, como Francia, Dinamarca y Polonia, y anunciaron que no rescatarán a empresas afectadas por el Covid-19 si es que están registradas en paraísos fiscales.

La medida, inicialmente mirada con mesura por el gobierno canadiense, fue anunciada por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien les dijo a la Cámara de los Comunes de Ottawa que no permitirá que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías afectadas por el coronavirus que ha puesto en marcha su Ejecutivo.

El mismo Trundeau no era partidario de esta medida, ya que no estaba a favor de castigar a los empleados por las malas conductas de sus jefes, según The Hamilton Spectator. Sin embargo, ha terminado aceptado la propuesta del Bloque Quebequés y del Nuevo Partido Democrático, dado que su Gobierno en minoría depende de su apoyo externo para legislar.

Tras Canadá, otros países podrían sumarse próximamente al veto a las empresas vinculadas a paraísos fiscales. Así, el ministro de Finanzas belga, Alexander De Croo, anunció recientemente al Parlamento de su país que estudiaría una medida similar a la aplicada por Dinamarca, mientras que el principal asesor económico del Partido Democrático italiano, Emanuele Felice, aseguró que el Gobierno de su país estudiaría incluir esa normativa la próxima semana, según Politico.

Suecia y Austria también están valorando el veto.