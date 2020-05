"Son invasivos": Subsecretario Arturo Zúñiga aclara característica de ventiladores mecánicos donados por la CPC

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a los ventiladores mecánicos donados por la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), los que habían sido criticados debido a que según expertos, no eran de carácter invasivo.

Días atrás, el doctor Jaime Escobar, subdirector médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dijo a CNN Chile que los ventiladores no invasivos "no se usan para los pacientes COVID-19, no porque no les sirva, sino porque elimina demasiado aerosol al ambiente”.

Arturo Zúñiga aclaró la condición de los nuevos ventiladores, afirmando que "son invasivos" y también indicó que en la actualidad existen 650 ventiladores disponibles en caso de ser necesarios, asegurando que “esta batalla va a ser larga”, por lo que “necesitamos un compromiso ciudadano”, además de llamar a la “responsabilidad ciudadana”, mencionó.

Este sábado el Gobierno recibió una donación de 117 respiradores por medio del gremio empresarial (CPC), aunque solo fue una primera entrega, ya que la donación total corresponde a 500 equipos.