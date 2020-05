Presidente del sindicato de Walmart en picada por "abusos" de empresas en la pandemia y critica el rol de las mutuales

El presidente del Sindicato de Walmart Juan Moreno -el más grande en el mundo del retail con más de 16 mil socios- manifestó en entrevista con El Mostrador Mercados sus críticas a los "abusos" que se han cometido en el mundo laboral en plena pandemia del covid-19.

"El costo de la crisis la estamos pagando los trabajdores", dice Moreno, quien es además secretario de la ramal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Para argumentar sus críticas, cuenta la historia de una trabajadora del supermercado Líder ubicado en la avenida Quilín, quien fue diagnosticada con covid-19 el 8 de abril pasado. Cuenta que la trabajadora -que forma parte del Sindicato Interempresas Líder- solo recibió del Cesfam un par de mascarillas y guantes, además de muchos llamados por parte de su jefatura.

“La situación de Romina es preocupante, por varias razones, partiendo porque tiene covid-19 y pasan los días y no muestra mejoría” explica Juan Moreno, quien ve en este caso “un claro ejemplo de como los actores de la red de protección de salud de los trabajadores no están funcionando. No puede ser que alguien se contagia en su trabajo y se esté atendiendo de particular, siendo que las empresas cotizan obligatoriamente, pagando una prima, para que todos nosotros estemos asegurados en caso de accidente o enfermedad laboral”.

"Los trabajadores estamos viviendo una situación de incertidumbre, que incrementa la sensación de inestabilidad que nos creo el covid-19 (...) Por un lado tenemos a 1,6 millones de trabajadores que se verán afectado por la apertura del comercio y los malls, que son verdaderas ciudades comerciales con más de 200 locales de venta de productos no esenciales. A lo que se les suma la situación que ha generado la vigencia de la ley de protección del empleo, que tienen a potenciales 780 mil trabajadores vulnerado ante la suspensión de su relación laboral", dice Moreno.

Su críticas a las mutuales

Juan Moreno también ha manifestado sus críticas hacia las mutuales, señalando que han mantenido una actitud pasiva frente a los trabajadores.

"En primer lugar debemos señalar que los empleadores, según la ley, son los responsables de disponer de un trabajo seguro y de todas las medidas de seguridad y elementos de protección personal de los trabajadores y un puesto de trabajo que no afecte la salud de ellos. Las mutualidades administran el seguro de la ley 16.744 y son ellas las encargadas de desarrollar programas de prevención con sus empresas afiliadas. Eso no se hizo a tiempo, no se hizo al inicio de la pandemia, o peor, se está haciendo hace muy poco. Ahora que han crecido los contagios".

Consultado respecto a si conoce la cifra de trabajadores contagiados que son atendidos en mutuales, respondió que "no hemos escuchado nunca al ministro Mañalich, en sus vocerías, informarnos cuántos trabajadores contagiados son atendidos por la Salud Laboral, o sea, por las mutuales. Hemos solicitado que se informe, pero o no la entregan o no la tienen. No sé qué es peor. A diferencia de la salud común, en el caso de la Salud Laboral todos los gastos del tratamiento, la aplicación del examen PCR, las cuarentenas de 14 días deben ser cubiertas con fondos del Seguro; incluso si un trabajador o trabajadora llegase a fallecer, existe una pensión de sobrevivencia que debe ser pagada a su viudo o viuda por las mutuales".

Moreno manifestó que "en el fondo lo único que prima es no querer gastar los fondos en los trabajadores y cuidar el negocio de la salud laboral más que enfrentar el contagio y esta enfermedad que ha atacado a los adultos mayores pero también a los trabajadores, en particular a los funcionarios de la salud y a nosotros los que trabajamos en la cadena de abastecimiento, en supermercados y retail".

Ley de protección del empleo "no fomenta el diálogo social"

Moreno también criticó la ley de protección del empleo, que permite a las empresas suspender el contrato laboral de sus trabajadores, quienes reciben un sueldo de su seguro de cesantía. "El problema de la nueva ley, es que permite que el empleador actuar unilateralmente y no fomenta el dialogo social, ni la participación, donde los trabajadores, desde la titularidad sindical, construyamos con el empresariado soluciones que puedan proteger el empleo".

"He participado en la comisión de Trabajo del Senado, aportando a la discusión la visión de los trabajadores, presentando un documento con propuestas que podrían ayudar a mejorar a la ley, por ejemplo es importante que exista un límite para las empresas, un techo, porque es impresentable que grandes conglomerados con miles de trabajadores, hagan uso del fondo cuando son solventes", agregó.