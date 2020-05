Contraloría presiona al Minsal para que aclare acuerdo de arriendo del Espacio Riesco

Según las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante esta semana se iba a abrir el amoldado Espacio Riesco para pacientes que requieran hospitalización pero que no se encuentren en un estado de mayor complejidad. Respecto a esto mismo, Contraloría solicitó la clarificación breve del acuerdo establecido entre el privado y el Gobierno, debido a que aún no se entrega el detalle.

Según información entregada por Biobio, Contraloría solicitó al Minsal la aclaración del trato con la familia Torres Riesco, por presuntas irregularidades en el acuerdo que tienen que ver con conflictos de interés y la justificación del uso del recinto privado y no el de uno público.

A pesar de que el ente fiscalizador desestimó estas situaciones, pidió al ministerio que aclare los términos del acuerdo, ya que Redes Asistenciales no entregó el detalle en su momento, y además el ente identificó una diferenciación entre lo anunciado por la autoridad y el trato original. La justificación por parte del Gobierno es que dicha documentación no había sido entregada debido a que aún no se firma el acta.

Uno de los puntos en cuestión es la información entregada por la cartera de Salud, que indicó que se gastarán alrededor de 20 millones mensuales en el arriendo. Además anunciaron que los montos se podrían elevar a un máximo de 70 millones en caso de que se expanda el uso del recinto.

Pero eso se contrasta con el informe recabado por Contraloría, ya que consta que la oferta original del Centro de Convenciones S.A., la sociedad controladora del Espacio Riesco, es de alrededor de $562 millones.