Catalina Pérez defiende al RD de las polémicas por donaciones y afirma que han sido "transparentes"

La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez se refirió a las denuncias efectuadas por el exmilitate Renato Garín, quien denunció donaciones al partido que hacen los parlamentarios de RD.

A través de su cuenta de Twitter, Garín sostuvo que sus excompañeros de bancada tienen “un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”, con el que financiarían sus futuras campañas electorales. “Repiten que ellos “donan la mitad” de su sueldo. Esto NO es cierto”, escribió.

En entrevista con el diario La Tercera, explicó que cuando asumieron sus cargos, decidieron “transparentemente renunciar a parte de los sueldos y aportarlo a nuestro proyecto”.

Esto, “para garantizar, en primer lugar, la independencia de intereses empresariales, fortalecer nuestro trabajo en terreno y en tercero aportar a que otras personas sin recursos millonarios puedan optar a cargos de representación”

“Por eso una parte la entregamos y rendimos directamente en nuestras diputaciones, la otra parte la recibe el partido y la otra parte la ahorramos para ponerla a disposición de campañas futuras de otros dirigentes”, añadió.

“Quiero ser súper clara. Donar es transferir algo de forma gratuita e irrevocable. Pueden llamarle a esto donación, aporte, contribución, como lo hemos hecho nosotros, pero lo que no pueden decir es que aquí falte transparencia”, indicó.

Sobre las críticas que han recibido, Pérez afirmó que "los partidos que no han querido disminuir sus propios sueldos, intenten enlodar el trabajo de quienes no dependemos de los grupos empresariales y que, además, hemos empujado hace más de seis años que las dietas de los parlamentarios tengan límites éticos que se ajusten a la realidad de Chile. Me parece un descaro tremendo que quienes han recibido financiamiento de Penta, SQM y Corpesca y han estado condenados por casos de corrección nos vengan a dar a nosotros lecciones de lo que hacemos o no hacemos con nuestros sueldos. No voy a a aceptar que se nos ponga a nosotros en el banquillo de los acusados cuando no hemos hecho absolutamente nada irregular. Y lo que sí me parece populista es armar una polémica artificial sobre algo que venimos diciendo hace cuatro años, cuando ellos siguen llenándose los bolsillos y suben y suben en casos de corrupción. Encuentro que ya basta".