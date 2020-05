Doctor Enrique Paris sobre vuelta a la “normalidad”: “Fue un error porque confundió a la gente”

El expresidente del Colegio Médico e integrante de la mesa COVID-19, Enrique París, reconoció que el anuncio del Presidente Sebastián Piñera y del Gobierno sobre la “vuelta a la normalidad” fue un error porque generó confusión en las personas.

Entrevistado en Radio Pauta, el médico aseguró que al hablar de “nueva normalidad”, y considerando que esa misma semana se anunció la reapertura de algunos malls, “la gente pensó que vendría una etapa en la cual estábamos venciendo el coronavirus y, además, produjo una confusión muy grande, porque la gente entendió casi que tenía que volver a trabajar esa misma semana, el lunes, lo cual causó un shock”.

“Fue un error que el Presidente trató de controlar el viernes de la misma semana, cuando dijo que íbamos a tener un retorno seguro y ahora nosotros le hemos pedido de que hablemos mejor de una preparación para el retorno seguro”, añadió el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor.

A juicio de Paris, “esto no tiene retorno todavía”, porque "estamos en una etapa en la cual van a seguir aumentando los casos inevitablemente. Hoy tenemos más posibilidades de pacientes contagiando que pacientes recuperados (…) hay más gente asintomática, quienes están creando anticuerpos”.

En cuanto al orden del retorno, el académico sostuvo debiera ser “primero el sistema público, pero solamente los directores de servicio y los jefes de división, luego el sistema privado, en el sentido de que algunas tiendas y algunos servicios puedan abrir y al último la vuelta a clases”.

“Ahora, el ministro de Educación ha sido muy prudente diciendo que no hay fecha de vuelta de clases, y eso que la gente lo tenga muy claro, pero de qué va a depender eso, de los índices sanitarios, ya que no vamos a volver a clases si no tenemos una caída de la circulación viral al menos de dos semanas, no vamos a volver salvo en aquellas comunas en las que no haya circulación viral y se vuelve a clases manteniendo distancia social, usando mascarillas y aplicando lavado de manos”, sostuvo.

En cuanto a las fechas, el integrante de la mesa COVID-19 argumenta que “eso va a ocurrir probablemente ya en julio o a fines de junio”.