Ministro Mañalich confirma que el carnet covid se empezará a entregar el fin de semana

El ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó este viernes que a partir de este fin de semana se empezará a entregar el carnet covid.

"Efectivamente se va a empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones", dijo el ministro Mañalich en el reporte de este viernes para dar a conocer el balance del coronavirus.

El objetivo de este documento, es poder identificar a aquellas personas que tuvieron la enfermedad, pero que se recuperaron, consignó Emol.

El carnet covid fue recientemente cuestionado por la Alta Comisionada en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet manifestó su preocupación, pues afirmó que "no sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus, (...) ellos dicen que, por tres meses, porque eso está seguro, y yo no le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura".

Sin embargo, Mañalich respondió señalando que este documento "se traduce en que la persona pasó la enfermedad, que fue diagnosticado por síntomas más PCR o solo por PCR y que esa persona ya es un carnet de alta, ya no tiene la angustia de decir cuándo me voy a enfermar, si tuve contacto, sino que tener una certeza".