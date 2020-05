Silber vuelve a emplazar al Gobierno para que decrete cuarentena absoluta en la Región Metropolitana

El diputado DC Gabriel Silber, junto a Daniel Verdessi y Víctor Torres, reiteró su emplazamiento al Gobierno para que decrete cuarentena total en la Región Metropolitana.

“Estamos viviendo situaciones similares a la de España desde el punto de vista epidemiológico y si no se toman nuevas medidas, ya no hablaremos de la batalla de Santiago, sino de su desastre”, señaló el diputado Silber, tras realizar una visita inspectiva al Hospital de San José, junto a otros parlamentarios y alcaldes de la región metropolitana

Al respecto, Silber agregó que “hoy en el Hospital San José constatamos el colapso, es uno de los más exigidos de la RM, lo peor ya llegó, faltan camas críticas, ventiladores, se están derivando pacientes a otros puntos de la red, si esto sigue en escalada, como se espera para las dos próximas semanas, las consecuencias serán desastrosas. En la zona norte y el Gran Santiago la situación es realmente crítica y esto hay que decirlo con claridad. Todos sabemos la condición conurbana de la Región Metropolitana, ya no podemos seguir con la política del ensayo y error, y luego tener que reversar medidas o sumar otras. Es hoy y ahora cuando hay que actuar con medidas más drásticas. Para que la cuarentenas sean efectivas, se requiere una cuarenta absoluta en toda la trama urbana de la RM".

"Cinco millones de santiaguinos entrarán en proceso de cuarenta a partir de este viernes, pero ello no servirá si la medida no es absoluta y categórica para todos. El tránsito y la conectividad que existe entre comunas de la región metropolitana hace imposible una eficiente cuarentena. Le pedimos a la autoridad que reconsidere y que no se deje llevar por la priorizaciones más bien económicas. La situación es grave”, indicó.

En esa línea, el diputado Daniel Verdessi, señaló que la situación de Santiago "hoy día equivale a lo que ocurrió en España, con una alta densidad poblacional; si tenemos los casos de hoy -ente 1.300 y 1.500 casos diarios- , en 15 días más habrá un flujo de 75 pacientes diarios a ventilación mecánica y eso colapsará el sistema de salud . Es hoy día cuando hay que aumentar las cuarentenas. No podemos dar mensajes errados, Hoy día estamos llegando al momento crítico y es donde se pone a prueba todo el sistema de salud".

Finalmente, el diputado Víctor Torres dijo que “no podemos esperar a más adelante cuando el nivel de contagio sea mucho más difícil de controlar, precisamente por el efecto que tiene en comunas populosas, vulnerables que hoy no son parte de las cuarentenas y en las regiones aledañas. Nosotros tenemos por ejemplo en la provincia de San Antonio más del 50%de los casos de la región de Valparaíso y no hemos logrado que la autoridad aplique medidas más estrictas para evitar, por ejemplo, el traslado de personas desde la región metropolitana hacia nuestra zona. Por lo tanto, lo que ocurre hoy en Santiago no sólo le incube a los santiaguinos, sino a las regiones aledañas. Por eso, el Gobierno debe declarar cuarenta en la región".