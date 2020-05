Multan por $15 millones a Cristóbal Kauffman, empresario que rompió cordón sanitario en helicóptero

La Seremi de Salud Metropolitana estableció una multa de 15 millones de pesos para el empresario automotriz Cristóbal Kauffman, una de las personas que en los días previos a Semana Santa rompió el cordón sanitario con un helicóptero para ir hacia Cachagua.

De acuerdo a información de Emol, Kauffman se defendió ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), señalando que él viajó antes de que se estableciera el cordón sanitario.

Al respecto, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara comentó que "no hay personas distintas, son todos iguales ante las normas de la autoridad y esperamos que estos ejemplos motiven a un mayor cumplimientos de las instrucciones sanitarias. Nadie está sobre la ley".

Guevara agregó que diariamente se están realizando 30 mil fiscalizaciones en la Región Metropolitana y que en las últimas seis semanas se han abierto cientos de sumarios por no uso de mascarillas, por no respetar el toque de queda y por no tener el permiso correspondiente en la cuarentena. "Hay 250 persona que fueron fiscalizadas por la PDI en sus casas para verificar si estaban en cuarentena y no estaban sus domicilios", sostuvo la autoridad metropolitana.

La Intendencia señaló que en las últimas semanas se cerraron al menos 50 sumarios, la mayoría de ellos con multas de 2 millones y medio de pesos.

"Hay personas que se creen superhéroes y la verdad no respetan las medidas sanitarias de la autoridad. Están siendo finalizados, serán sancionados. De esta pandemia saldremos todos trabajando juntos, pero no es razonable que haya personas que arriesgan la vida de los demás para darse un gustito", dijo el intendente Guevara.

Sobre el caso de Cristóbal Kauffman, su abogado José Luis Riesco explicó a La Segunda que "don Cristóbal salió de su departamento con permiso, porque iba a comprar un medicamento, pero extendió el viaje y fue al aeródromo... Si era tan importante restringir las salidas a Santiago, incluidas las aéreas, la autoridad debió haber instruido a la DGAC para que estableciera una norma restrictiva a los pilotos".