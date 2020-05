Brote de Covid-19 deja 89 presos contagiados en cárcel del Amazonas colombiano

Un brote de covid-19 deja al menos 89 presos contagiados en una cárcel hacinada del Amazonas de Colombia, un departamento pobre y de mayoría indígena duramente golpeado por la pandemia, informó este martes la autoridad penitenciaria.

Los infectados son el 75% de las "181 personas privadas de la libertad" en la cárcel de la localidad de Leticia, que tiene una capacidad para 118 reos, dijo a AFP un responsable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Wilson de la Hoz Hernández, director de la prisión ubicada en la capital del departamento del Amazonas (sur), se dijo "preocupado" ante la posibilidad de que la situación se les "salga de las manos".

"Hasta ahora a mí no me ha llegado ningún resultado (...) ni los nombres de las personas que se contagiaron", confesó a la emisora Blu Radio. El directivo no explicó cómo llegó el nuevo coronavirus al centro de reclusión, pues el gobierno suspendió desde marzo las visitas a las prisiones para evitar brotes.

Limítrofe con Brasil, el país más castigado de la región por la pandemia, el Amazonas colombiano es el departamento con la tasa más alta de infección en el país por número de habitantes, con 94 personas contagiadas por cada 10.000 ciudadanos.

Autoridades de control, médicos y oenegés han denunciado la precariedad del sistema de salud en la región, donde viven más de 76.000 personas y que dispone de un único hospital público sin unidad de cuidados intensivos.

Colombia, con 479 fallecidos por el nuevo coronavirus y 11.613 contagios, mantiene a la mayoría de su población confinada desde el 24 de marzo.

La nación sudamericana decretó la emergencia carcelaria tras un sangriento motín el 21 de marzo que dejó una veintena de muertos y casi un centenar de heridos en una cárcel de Bogotá.

Además, para menguar el hacinamiento y evitar la propagación del virus en los penales, avaló la prisión domiciliaria de más de 4.000 presos condenados por delitos menores, enfermos, mayores de 60 años o con discapacidades, entre otros.

Académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la lentitud de las excarcelaciones.

Pese a las medidas, se han presentado focos de contagio en cárceles. El mayor está en la hacinada prisión de Villavicencio (centro), con 859 contagiados de un total de 1.835 presos, según el director de ese penal.

Alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según el Inpec. La Procuraduría, un organismo de control que vigila la administración pública, ha denunciado que el sistema tiene capacidad para albergar a menos de la mitad de su población actual.