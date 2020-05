Medidas drásticas contra irresponsables: alcaldesa de Nogales pide a los vecinos que agarren a "peñascazos" a quienes hacen fiestas en la comuna

La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, hizo un llamado a su comunidad para que la ayuden a detener cualquier fiesta que se esté organizando en la comuna, para poder de esta forma evitar la propagación del Covid-19 en Chile.

¿Cuál fue ese llamado? Que si se percatan de vecinos que no están respetando los protocolos, les tiren piedras.

“No voy a permitir que sigan los carretes. Ya les dije a las familias, que por favor, cuando vean carretes, les comenté ‘por favor vecinos, únanse. Si ellos no quieren entender, habrá que agarrarlos a peñascazos“, dijo, en entrevista con radio ADN.

Osorio añadió en su recomendación que “entiendan de una vez que no puede ser. Que esta alcaldesa no ha dormido por fumigar la comuna, que los funcionarios municipales no hemos dormido y ustedes no nos ven de madrugada“.

“Si ustedes quieren ser contaminados, váyanse a otra comuna. Pero por favor, les pido mascarilla, más prudencia, no entrar en locales sin mascarillas”, cerró.