Senador Quinteros se defiende tras críticas por viaje en medio de su examen por Covid-19: "Nunca mi intención fue transgredir una norma"

Este viernes se confirmó el primer caso de un parlamentario con Covid-19. Se trata del vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS). Sin embargo, antes de confirmar su positivo, el parlamentario decidió abandonar Santiago para dirigirse a Puerto Montt. Para ello, viajó a su ciudad pasadas las 08:30 horas.

La imprudencia le costó caro en redes sociales al senador, contra quien la fiscalía abrió una investigación, las redes sociales se incendiaron pero luego fue apoyado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien le bajó el tono al asunto y dijo que cree firmemente y de buena fe que Quinteros no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en ese vuelo a Puerto Montt.

Las palabras del ministro no apagaron el debate en Twitter, por lo que, horas más tarde, el senador del Partido Socialista decidió publicar una declaración para explicar su contagio con covid-19 pero, más importante aún, para aclarar los motivos del viaje a pesar de que ya sabía que era un caso sospechoso.

El parlamentario se defendió de los cuestionamientos y afirmó que "jamás he vulnerado una indicación médica; por el contrario, he acatado a cabalidad sus indicaciones".

"Desde el inicio de la pandemia en marzo he asistido de manera regular todas las semanas al Congreso Nacional para cumplir con mis tareas legislativas y funciones propias en mi calidad de vicepresidente, por lo que semanalmente me traslado desde la ciudad de Puerto Montt, donde vivo, hasta Santiago y Valparaíso", comenzó diciendo Quinteros.

Indicó además que habría sido el 7 de mayo cuando contrajo la enfermedad, tras sostener una reunión en La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera y los integrantes de la comisión de Salud del Senado, lugar donde estuvo presente un camarógrafo que este lunes dio positivo por coronavirus.

"El 13 de mayo, por iniciativa de un senador, se propuso que los miembros de la comisión de Salud nos realizáramos el examen, a lo que por supuesto accedí de inmediato, con fines preventivos, agendando una hora en el laboratorio de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo ese mismo día a las 19.30h", puntualizó.

Finalmente agregó que ese mismo día "informé mi domicilio particular en Puerto Montt y consulté si podía viajar. Se me informó que no había problemas y que los resultados del examen estarían listos el viernes 15 y que podía conocerlos mediante internet".

"Mantuve entonces mi viaje de retorno, al no tener sospecha de portar la enfermedad y más aún porque el 12 de mayo se dieron a conocer las nuevas disposiciones sanitarias, por las cuales, al ser una persona mayor de 75 años, debería guardar cuarentena en mi domicilio", complementó.

El senador concluyó el relato señalando que al aterrizar en la Región de Los Lagos se enteró de que había dado positivo, por lo que "inmediatamente sostuve una entrevista por videoconferencia con dos doctores y me dirigí a mi casa donde guardo cuarentena"

Sobre la investigación del Ministerio Público

Quinteros expresó su disposición a colaborar "porque la transparencia debe primar siempre; en mi carácter de autoridad he dado y daré siempre la cara".

"Agradezco las muestras de preocupación por mi estado de salud y, al mismo tiempo, entiendo las críticas y lamento los problemas que pueda haber generado mi actuar, pero aclaro que nunca, nunca mi intención fue transgredir una norma, menos en la condición de pandemia que afecta hoy a Chile", cerró.

Revisa la declaración completa a continuación:

Declaración Pública Senador... by El Mostrador on Scribd

15 personas bajo vigilancia tras vuelo del senador

La seremi de Salud de Los Lagos, Scarlett Molt, señaló que, tras conocerse el caso del senador del PS, se hizo contacto con el paciente, que se levantaron los contactos estrechos del último viaje, y que se está en coordinación con la autoridad sanitaria de Valparaíso para poder hacer el estudio completo de la investigación epidemiológica.

De acuerdo a las investigaciones, 15 personas que estuvieron en el mismo vuelo están en seguimiento, de ellos, según la funcionaria, hay 9 que corresponden a contactos estrechos. "Hay algunos que son de la región de Los Lagos, otros que son de la novena y octava región, y otros de la RM", detalló asegurando que ninguno ha reportado síntomas hasta el momento.

Sumado a lo anterior, la autoridad regional indicó que el parlamentario "ha entregado en todo momento la colaboración, ha facilitado la entrega para hacer la investigación epidemiológica, para poder hacer el seguimiento".

"Es importante señalar que él se ha mantenido asintomático todo el periodo, por lo tanto, eso también un buen indicador desde el punto de vista de la vigilancia", finalizó.