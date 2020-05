Huenchumilla y debate de Pensiones: “Hay un mercado de capitales que ni el gobierno ni los grupos económicos quieren corregir”

Este martes en la comisión de Constitución del Senado, el senador Francisco Huenchumilla (DC) envió un enfático mensaje a sus pares senadores, y los llamó a no hacerse “trampas en solitario” respecto del debate sobre el proyecto de Reforma Constitucional que establece un sistema de pensiones solidarias, y que se discutió en esa sesión.

Respecto del mismo, y donde se discutieron temas sobre la admisibilidad constitucional del proyecto, el parlamentario llamó a sus pares a “sincerarnos (…) porque aquí tenemos un sistema injusto que colapsó y es de otro tiempo”, argumentó el parlamentario.

Mercado de capitales

En la instancia, el senador Huenchumilla detalló por qué, a su juicio, el gobierno se resiste a modificar el sistema de pensiones.

“En una situación de fuerza, con un gobierno en que no había democracia (…) se estableció un sistema de ahorro forzoso (…) y ese ahorro se tradujo en un mercado de capitales que lo ha usado, y lo han utilizado todas las grandes empresas, en Chile y en el extranjero, mediante las inversiones de esos fondos”, comenzó explicando.

“Entonces ese mercado de capitales que hoy ronda casi el producto interno bruto de Chile, con millones y millones de dólares, claro que es difícil que hoy el gobierno y los grupos económicos estén disponibles para hacerle una corrección. Pero ese es otro mundo, que quedó atrás, que quedó atrás después del estallido social”, recalcó.

Ficción jurídica

En la ocasión, el parlamentario hizo además un duro llamado a sus pares senadores, respecto de los argumentos en torno a la propiedad de los fondos de pensiones.

“No nos hagamos ficciones jurídicas (…) a mí me dicen “el ahorro es suyo, es de propiedad del ahorrante”. Todos sabemos que esa es una cosa de papel, porque la principal disposición del derecho de propiedad es poder disponer de las cosas que uno tiene (…) simplemente es un préstamo forzoso que le hacen las personas a las AFP, las AFP las invierten, y cuando el hombre llega a viejo, le devuelven ese ahorro en cómodas cuotas mensuales”, declaró.

Marco

Finalmente, y apuntando a las trabas que a su juicio impone la Constitución Política, el senador destacó que “esta cuestión de fondo que nos divide, no se puede discutir, porque los parlamentarios no tenemos facultades. Y entonces le decimos al gobierno, si no tenemos facultades, ¿Por qué no plantea usted este tema? (…) y entonces el gobierno no plantea el tema de fondo, plantea una solución de otra naturaleza, que es un maquillaje al sistema”, enfatizó.

“Pero hay que respetar las formas, y tenemos procedimientos que están en la Constitución. Entonces nosotros, respetando las formas y los procedimientos, no podemos entrar al fondo del tema (…) y si yo digo cambiemos el procedimiento, se me dice ‘tampoco vamos a cambiar el procedimiento’, y este debate lo estamos teniendo desde los años 90 en adelante”, recalcó el legislador.

“¿En qué terminó este tema, y otros temas parecidos a éste? En que la gente salió a la calle y ocurrió el estallido social del 18 de octubre, donde la gente cuestionó el tipo de sociedad que nosotros construimos en estos 40 años”, concluyó.