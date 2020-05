Coronavirus “electoral”: parlamentarios justifican sanitizaciones y entrega de cajas de ayuda con su imagen

Diputados y senadores, tanto del oficialismo como de oposición, se defendieron de las críticas que han provocado la entrega de donaciones que han estado realizando durante la crisis económica que trajo el coronavirus.

El primero que desencadenó esta lluvia de críticas fue el diputado por la Región de Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), quien repartió cajas con mercadería en los sectores más vulnerables y perjudicados en Chillán, pero con el detalle que estas tenían una calcomanía con su foto y su nombre en ellas.

Su par socialista, Fidel Espinoza sostuvo que Sauerbaum "está atentando contra la legislación electoral”, y además calificó la acción de “vergonzosa” por estar aprovechándose de esta pandemia. "No me cabe ninguna duda que seguramente lo anda haciendo con plata de las pesqueras que financiaron su campaña”, añadió.

"Lamentablemente son estas actitudes las que ensucian la política, ya que por personas como estas la gente no le cree al congreso. Yo espero que la mesa de la Cámara tome medidas en este caso", acusó el legislador.

Ante los dichos de Espinoza, el diputado de Chile Vamos argumentó que “si no hago nada, me van a criticar que no hice nada, porque la crítica es que los diputados reciben mucha plata y qué hacen con esa plata. Ahora, nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para llegar a más gente. Entonces, vamos a estar expuestos a crítica permanente".

“Lo hice para que la gente sepa que las cajas son donadas por mi persona y no hay recursos públicos, ni recursos de municipios, sino que son un esfuerzo individual y por eso lo he hecho, justamente para alejar las dudas de donde vienen los recursos (…). Prefiero que me critiquen por ser generoso, si alguien está buscando la pequeñez y la pequeña ventaja, yo me quedo con el agradecimiento de la gente”, agregó.

Asimismo, en declaraciones entregadas hoy a CHV, el legislador aseguró que “lo vamos a seguir haciendo, hasta que lleguen los dos millones y medio de cajas que el gobierno va a hacer entrega a través de las gobernaciones y municipios”.

Sanitización de los hermanos Van Rysselberghe en el Bíobío

El de Sauerbaum no fue el único caso, ya que a lo acontecido en Ñuble, la misma presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y su hermano, el diputado Enrique van Rysselberghe, informaron por medio de sus redes sociales, imágenes de una sanitización llevada a cabo en el Biobío con bidones con calcomanías de los nombres de ambos.

Esta acción fue rápidamente cuestionada por el parlamentario Francisco Chahuán (RN) quien mencionó que “soy enemigo que se usen los rostros de los parlamentarios y se use políticamente una ayuda necesaria y urgente”, acotó a CHV.

“Esto no puede reemplazar al Estado, por eso es que es importante que el Estado y el Gobierno apuren con la entrega y ayuda, ya que hay hambre en nuestras poblaciones y campamentos”, emplazó Chahuán vía videoconferencia con el medio televisivo.

Ante las críticas, la presidenta gremialista expresó: “La crítica no la entiendo muy bien, porque lo cierto es que esto normalmente surge a raíz de las solicitudes de distintos dirigentes de nuestra región, entonces inicialmente hicimos gestiones con algunas empresas sanitizadoras para que generaran donaciones, pero como había más demanda decidimos empezar a hacerlo nosotros".

“No veo ninguna razón para no hacerlo. Primero somos nosotros lo que lo estamos haciendo y, en segundo lugar, porque nos hacemos responsables de lo que hacemos”, concluyó respecto a las calcomanías pegadas con su nombre en el bidón sanitizador.

¿Estrategia de campaña o simple donación?

En la línea de estas polémicas entregas realizadas, el diputado UDI Sergio Gahona -quien también realizó una sanitización con su nombre en los bidones- explicó que se trataba de una solicitud de dirigentes vecinales: “No es publicidad, primero que todo”, expresó.

Además, explicó que “evidentemente identificamos la sanitización con quién la hacía para que la gente pudiera tener confianza de que no era cualquier persona la que estaba sanitizando su casa".

En ese sentido, al parecer la idea ha sido transversal en todo Chile Vamos, ya que también circuló una fotografía donde se veía una camioneta cargada con una entrega de cajas con el logo del partido Evópoli. No obstante, desde la directiva de la colectividad aseguraron que dicha imagen correspondía a una campaña de 2015.

La oposición no se salva

El controvertido tema también tocó a parlamentarios de la oposición. Uno de ellos fue el senador Felipe Harboe (PPD), quien realizó una donación de bolsas de harina a familias en la Región del Ñuble.

Sin embargo, entre esas entregas -según se apreciaba en las imágenes que circularon en redes sociales- había mascarillas marcadas con las palabras “Harboe senador”, lo que también provocó críticas.

Ante las críticas, desde el equipo de Harboe reconocieron que la harina fue comprada con la dieta del senador y que había sido entregada sin publicidad. Mientras, sobre las mascarillas, señalaron que habían sido encargadas a una artesana local, quien las había entregado con un papel que identificara quién las había solicitado, desmarcándose del tema.

De la misma manera el diputado de la DC, Miguel Ángel Calisto, salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter, luego de que un usuario compartiera una publicación sobre una mascarilla negra que tenía pegadas las palabras “Calisto contigo”.

Ante esto, el parlamentario de la falange confesó que “no le veo el escándalo. Estoy en terreno y decidí invertir mi plata para el cuidado de la gente. Es más útil que ser analista u opinólogo”, comentó sin aludirse mayormente. Agregó que cuando comenzó la pandemia” todos decían, ‘dónde están los políticos que entregaban folletos y ahora no entregan mascarillas’ bueno yo decidí entregar algo que sea más útil que un papel informativo”.

Respecto a este eventual “modo de hacer campaña”, el Servicio Electoral informó que tomó razón de los hechos “indicados, los cuales serán analizados conforme a las atribuciones constitucionales y legales con las que el Servicio cuenta sobre la materia”.