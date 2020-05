Izkia Siches sobre Mañalich: "Nos hemos concentrado mucho en polémicas y no hemos logrado avanzar"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches dijo que "nos hemos concentrado mucho en polémicas y no hemos logrado avanzar", en referencia a la pandemia del coronavirus que en Chile ya suma más de 77 mil contagiados.

En entrevista con CNN Chile, Siches consideró que es necesario utilizar la nueva estrategia de la OMS para detectar lo nuevos casos, que consiste en diagnosticar, testear, trazar, aislar a los casos y cuarentenar a los contactos.

Para lograrlo, la líder del Colmed dijo que las debilidades se pueden contrarrestar fortaleciendo el rol de las seremis y agilizando algunos trámites, como por ejemplo, la entrega de licencias para contactos estrechos. "Este el corazón de la estrategia. Si no bajamos los casos nuevos, claramente nuestra capacidad asistencial en algún momento se puede ver sobrepasada", dijo.

Por otra parte, la profesional de la medicina dijo que es necesario que el Gobierno aclare que no todas las personas se van a beneficiar de las unidades de cuidados intensivos. "No hemos sido lo suficientemente claros con la ciudadanía y queremos trabajar para poder hablar de que probablemente no todas las personas se van a beneficiar de las estadías en cuidados intensivos", sostuvo.

"Un nuevo foco de contagio"

La líder del Colegio Médico también advirtió que "si vivimos un nuevo estallido social, habrá un nuevo foco de contagio", pero enfatizó que "jamás vamos a llamar a aplacar absolutamente la protesta. Este es un país que respeta la libertad de expresión y hemos señalado lo importante de trabajar en un clima de diálogo pese a las diferencias".

En ese sentido, afirmó que la forma de manifestación debe ser "a dos metros de distancia y con todas las medidas de aislamiento. Pero, obviamente, también con la misma fuerza, siempre le hemos pedido a la ciudadanía que tenga las medidas de autocuidado, que no se exponga innecesariamente".

"Las protestas tienen que encontrar nuevas formas de manifestación, ojalá sin concentración de personas", finalizo.