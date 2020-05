“Nos sentimos como una verdadera zona de sacrificio”: alcalde de Peñaflor acusa abandono del Gobierno e insiste con llamado a cuarentena total

El alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza (DC), denunció que las cifras de contagiados por Covid-19 se han disparado en la comuna, por lo que insistió a las autoridades centrales respecto a la necesidad de decretar cuarentena total lo antes posible.

“Hemos sido marginados de las estrategias del Gobierno frente a la pandemia. Peñaflor, así como otras 13 comunas rurales de la Región Metropolitana necesitamos con urgencia la medida de cuarentena total para hacer frente a la pandemia”, explica Meza, quien declara además que en la comuna se sienten como una “verdadera zona de sacrificio”.

En conversación con El Mostrador, el edil aseguró que la petición de cuarentena total realizada al Gobierno es algo que "hemos solicitado desde un principio”. En esa línea, sostuvo que "lo que ha hecho el Gobierno es ir detrás del aumento de los contagios, decretando cuarentena en donde ha subido el contagio".

Sin embargo, “nosotros decimos que las cuarentenas tienen que decretarlas antes, para que la gente no se contagie y no llegar después”. Por eso critica lo que -a su juicio- es una mala gestión debido a que cuando se decretó “la primera cuarentena en la comuna de Las Condes había 181 personas contagiadas. Nosotros hoy en Peñaflor tenemos 291 y todavía no se declara cuarentena en nuestra comuna”.

Hospital de Peñaflor colapsado

En lo que concierne al recinto hospitalario de la comuna, Meza explica que “tenemos un hospital que no tiene camas críticas, que no tiene la capacidad para atender a las personas que necesitan ventilación a través de un ventilador mecánico y cuando hay alguien que lo requiere es trasladado hasta otros centros asistenciales”.

“Tenemos 3 personas que han sido trasladadas al Hospital de Chillán, 1 a Rancagua y otras a distintos establecimientos de la Región Metropolitana, ya que nuestro hospital está completamente colapsado”, reconoció el jefe comunal.

En ese sentido, argumentó que “el área de las personas con patologías respiratorias no tiene capacidad para seguir recibiendo gente, de hecho, hace algunos días desde el hospital nos pidieron que no trasladáramos a pacientes”.

El jefe comunal también es enfático en señalar su preocupación por la demora de los resultados de los test PCR, los que tienen un retraso de hasta ocho días: “No queremos que nuestra gente se siga enfermando y esto va a pasar, lamentablemente y en gran medida, porque estamos siendo excluidos de las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia”, sostiene el edil.

Fenats: "No quedan camas para pacientes críticos"

Desde la Fenats Unitaria del Hospital Peñaflor confirman este crítico panorama, y aseguran que actualmente “tenemos un sistema estresado, donde no quedan camas para pacientes críticos, se están enviando a regiones, nosotros somos un hospital de baja complejidad, por ende, no tenemos las características para el manejo de estos pacientes, así y todo, lo estamos realizando y poniendo todo el corazón”, manifiestan desde su cuenta de Twitter.

Asimismo, en sus redes sociales, llamaron al Presidente Sebastián Piñera y a las autoridades sanitarias a decretar cuarentena, ya que “no podremos dar abasto a la demanda de atención”.

En la misma línea, sostienen que se encuentran “redoblando los esfuerzos en cada paciente, así y todo, ver la cara de nuestra gente al finalizar sus turnos lo dice todo. El miedo, la angustia y la incertidumbre no da más, porque las cifras van en un claro aumento y ya estamos con luz roja, no esperemos más, los funcionarios se lo pedimos”, expresaron.

Las dudas con las cajas de alimento del Gobierno

El programa “Alimentos para Chile” es otro nudo para la comuna peñaflorina. Hasta la fecha, el alcalde Nibaldo Meza señala que todavía no tienen información sobre los alimentos que el Gobierno está haciendo entrega en otras comunas de la región y el país: “Hasta ahora no hemos recibido indicaciones, ni sabemos algo sobre la logística del traslado o entrega de estas canastas familiares”, puntualiza.

Para reforzar los dichos del jefe comunal, la municipalidad emitió una infografía en la que advierte que estas cajas “están destinadas en una primera instancia para quienes viven en la Región Metropolitana que se encuentran actualmente en cuarentena”, por lo que recalcan que en el caso de Peñaflor “no sabemos sobre los procedimientos” que tendrá el programa en la comuna.

Otras comunas demandan más atención

Recordemos que el Ministerio de Salud anunció que el Gran Santiago, básicamente la provincia de Santiago (además de Colina, Puente Alto y San Bernardo), seguirán en cuarentena total por tercera semana consecutiva, a contar del 29 de mayo a las 22:00. Frente a ello, además del alcalde de Peñaflor, hay otros ediles de la región que piden esta medida.

En ese sentido el jefe comunal de Pirque, Cristian Balmaceda (RN), manifestó que la gente de Santiago de todas maneras va a Pirque como panorama o a comprar insumos de todo tipo, y que a su vez los pircanos deben sí o sí salir y pasar por Puente Alto para desplazarse.

“Es realmente inentendible e indignante, una real burrada que la comuna de Pirque se encuentre sin cuarentena, más aún cuando nuestros casos crecen semana a semana de manera exponencial”, se quejó.

A sus dichos se sumó el edil de Curacaví, Juan Pablo Barros (independiente), quien dejó en evidencia su descontento con las autoridades: “Únicamente hemos tenido presencia importante de las autoridades para Semana Santa y el 21 de mayo, el resto de los días. y pese a la restricción del toque de queda, la gente sigue desplazándose por la carretera, sin control alguno", asegura.

"Se lo he hecho ver en más de una oportunidad al Intendente Felipe Guevara, pero no ha habido una solución al respecto. Peor aún, nuestra comuna sigue sin cuarentena, pese a que tenemos una tasa de incidencia muy por sobre otras comunas que sí lo están, y nosotros no tenemos capacidad de atender a algún vecino si es que este empeora, o sea la única posibilidad de salvarle la vida es enviarlo a Santiago, donde el sistema ya está al borde del colapso”, detalló.