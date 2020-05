Alcalde de Tiltil da positivo con Covid-19: “Estoy aburrido de decirle a la gente que se vaya a sus casas”

El alcalde de Tiltil, Nelson Orellana (independiente), resultó positivo tras realizarse el test por coronavirus, y aprovechó para solicitar “nuevamente a las autoridades de Gobierno, decretar cuarentena en nuestra comuna”.

Por medio de un comunicado de prensa publicado por la municipalidad, el jefe edilicio informó que “siento mi deber de comunicarles que hoy he resultado positivo al test del Covid-19, por lo que estoy contagiado con este flagelo. Lo anterior me obliga a permanecer en total aislamiento, en cuarentena y a la espera de la superación de esta enfermedad. Mi condición actualmente es estable”.

“Creo que la situación del Covid-19 es de la mayor seriedad. Su expansión en los últimos días en nuestra comuna ha sido de una gran velocidad y penetración en los más diversos grupos sociales. Les pido a todos que extremen sus medidas preventivas, no saliendo de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Y si deben hacerlo, recuerden usar mascarillas, lavarse vuestras manos y mantener una distancia social no inferior a 1.5 metros”, recomienda el edil.

En sus dichos, Orellana también aprovechó para exigir que se decrete cuarentena en la comuna. “No sólo debemos hacernos cargo de toda la basura de la Región Metropolitana, sino también debemos conformarnos con que un vecino contagiado no tenga ni los insumos ni medidas adecuadas para llevar adelante las cuarentenas”, dijo.

“Yo he estado en terreno todos los días, y estoy aburrido de pedirle a la gente que se vaya a sus casas, pero cuando lo hago me dicen: ‘pero alcalde, si no estamos en cuarentena’, como si con eso no hubiera problemas de contagio. Sinceramente a veces pienso que nosotros podríamos escindirnos del Estado de Chile, sólo nos buscan para venir a dejarnos basura, se les olvida que aquí viven chilenos iguales en derechos”, criticó respecto a las pocas medidas preventivas que ha implementado el Gobierno en Tiltil.

Asimismo, añadió que en la comuna “somos muchos quienes nos hemos contagiado con coronavirus en cortísimo tiempo y de seguir así, serán muchos más de aquí a muy breve los que enfermarán”.