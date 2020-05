Subsecretaria Daza llama a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias: "Es la única manera de contener este brote"

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza reiteró el llamado a la ciudadanía para que respeten las medidas sanitarias que decreta el Gobierno y el Ministerio de Salud, ya que "es la única manera de contener este brote".

En conversación con radio Cooperativa, Daza indicó que “necesitamos la respuesta de las personas, la responsabilidad individual de que las personas se queden en sus casas por que es la única manera de contener este brote. No nos parece razonable que las personas estén circulando en la calle, en aglomeraciones- Si no nos cuidamos, si no respondemos a las medidas sanitarias, estas medidas que estamos imponiendo van a durar mucho tiempo”.

Con respecto a cuándo sería el peak de la pandemia, Daza indicó que “no quiero hablar de peak y de números, pero esperamos que con todas estas medidas que se están implementando, particularmente en la región Metropolitana, Alto Hospicio, Iquique (…) contener este incremento importante que hemos tenido”.

“El objetivo principal es que no tengamos una red asistencial estresada con pacientes críticos. Esperamos que con estas medidas tan duras y estrictas que estamos implementando tener una contención en las próximas semanas”, añadió.

Cuarentena en la Quinta Región

Daza también habló sobre la opción de que la región de Valparaíso entre en cuarentena por el aumento de contagios.

Al respecto, Daza señaló que “nosotros evaluamos todos los días todas las comunas y todas las regiones cuáles son las medidas más efectivas que podemos implementar en cada una de ellas”.

“Hoy en la región de Valparaíso estamos fortaleciendo de una manera muy enérgica las residencias sanitarias para poder trasladar a todas aquellas personas que son Covid-19 positivo para disminuir la propagación del virus en estos días. Por lo tanto vamos a seguir mirando Valparaíso, yo no descarto ninguna medida”, añadió.

"Vamos a seguir mirando Valparaíso porque es una comuna que efectivamente ha tenido un aumento en los número de casos”, finalizó.