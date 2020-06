Rectores de la Chile y UC respaldan a ministro Couve tras carta que pedía su renuncia

Tras conocerse la carta firmada por más de 100 académicos que solicitaron la renuncia del ministro de Ciencias, Andrés Couve, por "avalar" los datos sobre el covid-19 del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, los rectores de la Universidad de Chile y Católica, Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez respectivamente, manifestaron su apoyo hacia el secretario de Estado.

"Nos parece que el ministro Couve ha hecho un esfuerzo real por convocar al mundo técnico y al del manejo de los datos, ha estado dispuesto a colaborar y a ser un aporte", sostuvo Vivaldi.

"Él ha tenido una especial preocupación en aspectos claves, como coordinar e impulsar los estudios de diagnóstico desde las universidades y desde el mundo científico. También ha sido un aporte en otros temas como los ventiladores. Por lo tanto, creo que el ministro de Ciencias ha tenido una preocupación y ha hecho un esfuerzo por convocar que se debe valorar", agregó en declaraciones consignadas por Emol.

En tanto, el rector Sánchez sostuvo que "yo creo que por supuesto que los académicos de las universidades tienen todo el derecho a tener posturas diferentes a lo que una autoridad de gobierno está realizando, eso forma parte de la libertad académica, y yo, como rector, también tengo el derecho a disentir de esta declaración".

Sostuvo además que "me consta que el ministro ha tenido la mejor voluntad y también ha realizado varias acciones para que expertos de las distintas universidades participen en una mesa de análisis de datos y ha tenido la mejor apertura para recibir esos aportes".

En ese sentido, el rector de la UC consideró que la declaración "no hace justicia al aporte que ha hecho el ministro Couve y su ministerio, y me parece que está lejos de lo que hemos visto, de su compromiso y aporte en la Mesa Social y por eso no la comparto. No me parece ni la forma ni el fondo de esta crítica porque el ministerio siempre ha estado abierto a debatir los todos temas".

Vale recordar que la presidente de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo también manifestó su respaldo hacia el ministro de Ciencias. En una declaración, indicó que la academia "ha sostenido a la fecha varias reuniones virtuales con académicos expertos en el manejo de datos quienes, junto con ilustrarnos sobre diversos aspectos de esta pandemia, han valorado los esfuerzos del ministro Couve en generar nuevas bases de datos para ponerlos a la amplia disposición del público".