Senador Quinteros: “Ingreso Familiar de Emergencia debe llegar a todos este mes y sin burocracia”

Para el senador socialista Rabindranath Quinteros, el Ingreso Familiar de Emergencia debe ser entregado con la mayor prontitud y "sin burocracia".

El vicepresidente del Senado dijo que el texto debe cumplir dos condiciones: primero que el beneficio llegue a las familias de 4 integrantes que ganen menos de $400 mil puesto que lo que se está garantizando es llegar a los $100 mil por persona. Y en segundo lugar, pide que se entregue durante junio.

“Las familias no pueden seguir viviendo con esta angustia porque sin recursos es imposible hacer cuarentena. Por eso el Ingreso Familiar de Emergencia debe llegar a todas las familias que hoy están bajo la línea de los $400 mil y eso se tiene que cumplir”, afirmó.

El senador agregó que “la clave aquí es que el piso de la cobertura llegue al mayor número de familias posible, que según los expertos bordea los casi 3 millones de hogares”.

En ese marco advirtió que “si aquello no se logra en un par de semanas, el gobierno debe tomar medidas inmediatas para que el Ingreso llegue sin trámite a la población faltante”.

Asimismo opinó que “estos recursos se tienen que entregar durante junio. La cifra de víctimas de esta pandemia está sobrepasando todos los días las 200 personas y eso responde en gran medida a que los ciudadanos salen a la calle a buscar su sustento y eso debe terminar ahora”.

Quinteros hizo ver que “el Plan de Emergencia llega tarde y por eso no hay margen para que el gobierno dilate la entrega de los recursos o pretenda cambiar el número de beneficiarios”.

“Hace tres meses le pedimos al gobierno un Ingreso Familiar de Emergencia, pero se negó argumentando que no habían recursos. Espero que estas lamentables cifras en el número de fallecidos lo hagan reflexionar que igual se necesitaran nuevas medidas”, subrayó.

El parlamentario PS insistió en que “el país no resiste mayores dilaciones. Muchas personas todavía no reciben ningún tipo de ayuda y no pueden seguir esperando”.

Para mañana fue puesto en tabla del Senado el proyecto que aumenta el Ingreso Familiar de Emergencia.