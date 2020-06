Soledad Barría critica al Gobierno por fallidas cuarentenas: "Su gran error fue creer que todo el país era como el barrio alto de Santiago"

La ex ministra de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet, Soledad Barría, se refirió a las cuarentenas decretadas en las comunas más vulnerables del país, las que no han sido respetadas por la necesidad de las familias de obtener sustento económico y alimentario.

Al respecto, dijo en entrevista con CNN Chile que para que sean efectivos estos confinamientos se necesita que "sea una realidad el apoyo económico a las familias, para que no tengan que salir a trabajar. Sin esa ayuda, las cuarentenas sólo son una buena declaración".

"Si no controlamos la crisis sanitaria, no vamos a tener control de la crisis económica. Por lo tanto, hay que poner los recursos para que la gente pueda vivir en aislamiento, no sólo cajas”, agregó.

En ese sentido, cuestionó la estrategia del Ejecutivo. “El gran error del Gobierno fue creer que todo el país era como el barrio alto de Santiago, donde es más fácil hacer cuarentenas, tenemos teletrabajo, una casa espaciosa", afirmó.

"Pero la verdad es que la mayor parte del país no vive en esas condiciones. Mientras el gobierno llamaba a la normalidad, la infección crecía en los barrios populares, donde el hacinamiento es la norma. Y hay que recordar que en el primer período ni siquiera se realizaban los tests en la atención primaria, es decir no estaban al alcance de los vecinos”, dijo.

“La desigualdad que tiene el país se ha mostrado acá en toda su dureza, porque los contagios son tres veces más altos en las comunas populares que en Providencia o Vitacura. Cuando salgamos de esto tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a qué salud y qué país queremos”, finalizó.