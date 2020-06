Senador Ossandón entrega apoyo a proyecto de postnatal de emergencia: "Esto es absolutamente de sentido común"

Una ola de recriminaciones cruzadas desató la votación en el Senado que declaró inadmisible el proyecto de posnatal de emergencia, y que obligará a resolver el tema en Comisión Mixta. El proyecto fue declarado inadmisible tras una votación de 22 a favor y 19 en contra en la que Manuel José Ossandón (RN) fue el único senador del oficialismo que votó a favor. Por eso, hoy, el expresidenciable salió en defensa de la iniciativa.

Manuel José Ossandón dijo a CNN Chile dijo que ha recibido muchos ataques personales por ser "populista", pero a su juicio estas son "las típicas cosas que a uno lo hace sentirse orgulloso cuando defiende causas como esta".

El senador apuntó a que hay gente que dice que el proyecto de posnatal de emergencia es inconstitucional, así como hay otras que piensan (se incluye) que sí es constitucional y que lo que se discute no es el contenido sino la forma.

"El gobierno logró que los parlamentarios se fueran por la forma y nadie se sentara a ver el tema de fondo", dijo Ossandón, para quien el tema de fondo, en caso de haber dudas de constitucionalidad, e"l gobierno podría haberlo arreglado en un santiamén".

La pregunta es, según el senador RN, "¿corresponde ampliar el posnatal? ¿Alguien está en contra?".

"Cuando escuchas a los médicos que dicen que el contagio de un menor es muy riesgoso.Una mujer no va a ir a trabajar. Esto es absolutamente de sentido común", sentenció.

"Si había un tema que tenía que ser del Gobierno era este y me extraña que los mismos que se mandaban tremendos discursos en el Senado no fueran a la moneda a presionar para que el Gobierno tomara un proyecto tan importante como este", concluyó el senador y ex candidato presidencial, Manuel José Ossandón.