"La peor cara de la centroderecha": la fuerte discusión entre José Antonio Kast y Mario Desbordes a través de Twitter

Un fuerte entrevero a través de Twitter protagonizaron el excandidato presidencial José Antonio Kast y el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, luego de que este último criticara la presencia de músicos en el polémico funeral de Bernardino Piñera. "No me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos", expresó el parlamentario oficialista.

Estas palabras gatillaron la molestia del exdiputado UDI quien emplazó públicamente a Desbordes. "Una vez más, Mario Desbordes sumándose a la miseria política de la izquierda y dándole un golpe bajo al Presidente en medio del momento más crítico de la pandemia. Una coalición de Gobierno con estos "líderes" no tuvo ni tendrá destino alguno .La peor cara de la "centroderecha". escribió Kast en su cuenta de Twitter.

La respuesta del presidente de RN por medio de la misma red social no se hizo esperar. "Hacer política desde el odio está en tu derecho, mentir NO! entrevista es clara, dije q SI se cumplió el protocolo, el féretro estaba sellado, don Bernardino tuvo covid en mayo, hoy NO. Los músicos no los justifico. Promueve tus propuestas o ideas, pero deja de mentir!", expresó.