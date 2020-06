"No soy un 'yes man'": Paris dice que su gestión en el Minsal será "en parte de continuidad"

"Yo no soy un yes man". Con esa frase, el ministro de Salud Enrique Paris respondió a una consulta que se le hizo en la Comisión de Salud del Senado a la que fue convocado para atender una serie de interrogantes respecto al manejo del Gobierno frente a la pandemia de covid-19.

Con esta frase, el secretario de Estado respondía a la consulta sobre si su gestión era de continuidad, tomando en cuenta que Paris asumió la cartera de Salud tras la salida de Jaime Mañalich por su cuestionado manejo de la pandemia.

"En parte tengo que ser de continuidad porque ingresé al gobierno, pero en parte también tengo mis críticas: yo no soy un ‘yes man'. Obviamente que si tengo algunas cosas que no parecen bien, tengo que decirlas", dijo Paris.

"Es una pregunta casi capciosa porque cuando me dicen: ‘¿Es de continuidad?’ Y yo digo que sí, me dicen ‘ah, entonces va a seguir con la misma estrategia, las mismas fallas’. Y entonces la derecha dice que ‘qué bueno que sea de continuidad’”, y “cuando digo que no soy de continuidad, los parlamentarios que estaban me dicen que cómo, que ‘quiere decir que usted, que reconoce que todo se hizo mal", dijo en la sesión.

De acuerdo a declaraciones consignadas por La Tercera, el titular del Minsal señaló que "obviamente, acá estamos conversando entre personas adultas, inteligentes. Yo tengo que manejarme dentro de cierto margen, que para algunos quizás no corresponde, pero yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich. Porque realmente hizo cosas buenas, se dedicó muchísimo al trabajo. Por otro lado, obviamente corregir las cosas que yo mismo critiqué: la frase de retorno seguro, y yo mismo critiqué la frase de vuelta a la normalidad. Fui crítico del carnet de salida, que era muy raro".

"Hay que limitarle las ganancias a las isapres"

En la misma sesión, el ministro Paris sostuvo que "yo creo que aquí hay que limitarle las ganancias a las isapres". Incluso, aseguró que esta idea él ya la había planteado a estas aseguradoras antes de asumir en el Ministerio de Salud.

La autoridad consideró que así como se limita "al sistema eléctrico u otros sistemas, uno le puede decir a las isapres, ‘mire, el margen de ganancia legítimo que usted va a tener va a ser de tanto por ciento, pero lo que sobre usted tiene que usarlo en otras cosas como la prevención‘".