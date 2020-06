Postnatal de emergencia: ministro Paris aceptó ser interlocutor entre Gobierno e impulsores del proyecto

El ministro de Salud Enrique Paris aceptó servir como "interlocutor" entre el Gobierno y los impulsores del proyecto de postnatal de emergencia, pero aclaró que la iniciativa presentada ayer por La Moneda es "más universal".

"Con respecto al posnatal, confirmo que me reuní desde mi casa, en una reunión que el grupo me solicitó, porque quiero escuchar las opiniones. En ese sentido, a lo que me comprometí es a conversar con la ministra del Trabajo (María José Zaldívar), hacer de interlocutor y he conversado con ella por teléfono, ya para iniciar ese intercambio de opiniones", dijo el ministro Paris, según Emol.

"Hay que reconocer que el proyecto que presenta el Gobierno es un proyecto mucho más universal, abarca 850 mil personas, a padres y a madres. Y además de eso, fija pisos mínimos para dar un apoyo de por lo menos $300 mil, abarca además a los padres, no solamente a las madres y hasta los seis años de edad, es decir, cubre una mayor cantidad de población", señaló el secretario de Estado.

En ese sentido, dijo que escuchó "a la bancada mixta o una integración de varias fuerzas políticas y estoy dispuesto a dialogar y me he ofrecido a actuar de interlocutor entre ellos y la ministra del Trabajo. Sin embargo, hay que reconocer que todos los proyectos de ley que hacen erogar gastos económicos al Estado son de origen en el Ejecutivo".

Finalmente, el titular del Minsal señaló que no se negará a dialogar con nadie, "por eso los escuché, incluso compartimos algunas ideas y llegamos a consensuar una línea de trabajo que es la que ya les he citado".

Vale recordar que ayer, el Presidente Sebastián Piñera dijo que ingresará al Congreso un proyecto alternativo al postnatal de emergencia. En concreto, establece que "las madres que estén en postnatal o que su periodo de postnatal se venza de aquí en adelante tengan acceso a la ley de protección del trabajo. En este caso, el seguro de cesantía que le corresponde más un adicional de un 5% y un piso garantizado para todas las madres de 300 mil pesos mensuales".